Seedorf ve al Dépor "vivo" y espera que Muntari arregle documentación

El entrenador del Deportivo, Clarence Seedorf, ha asegurado este jueves que ve a su equipo "vivo" a pesar de estar en las posiciones de descenso y ha explicado que el centrocampista Sulley Muntari aún no dispone de todos los papeles para jugar ante el Espanyol, pero confía en que lleguen a tiempo.

"Yo veo un equipo vivo, que demostró estar vivo contra el Betis y contra el Alavés también y tenemos que seguir trabajando para que los resultados salgan", comentó el preparador deportivista en rueda de prensa.

Seedorf indicó que "hay optimismo" porque quedan "catorce jornadas, muchísimos puntos" en juego, y además vio "muchas cosas buenas, interesantes y positivas" en el partido de la semana pasada ante el Alavés.

Del Espanyol dijo que "juega muy parecido al Alavés, con jugadores de calidad e importantes" y pidió a sus jugadores que "lo mínimo" que tienen que demostrar es "gran intensidad y gran agresividad".

"Hay que crear las condiciones para poder ganar partidos y las condiciones son intensidad, organización, jugar como equipo cuando se ataca y defiende y saber lo que tiene que hacer cada uno. Esa es la base, luego está la individualidad. En la última fase del campo necesitas creatividad, tranquilidad y un poquito de suerte. Esa es la base", expuso.

El técnico holandés aseguró que "importa mucho el cómo", las formas, y no solo el triunfo, si bien admitió que en este partido también acepta "ganar por casualidad".

"No he encontrado ninguna persona todavía que no crea que las cosas van a cambiar, que este grupo no tiene valor. Hay positividad porque algo ha cambiado, algo está cambiando y queremos seguir en este camino. Con nuestras ideas el resultado va a llegar", comentó.

Seedorf destacó que el equipo ha "cortado" los goles en contra y eso "da valor a los chicos" porque "encajar mucho puede quitar confianza".

Al mismo tiempo, defendió el "gol" que tiene el Deportivo y expresó su confianza en que tarde o temprano estos van a llegar, también los de Lucas Pérez.

"Para mí es un jugador muy importante y una de mis primeras preocupaciones es ayudarle a volver a su nivel. Estamos trabajando todos los días, él está respondiendo con trabajo y ahora no está fino, pero le he dicho que le puede pasar a cualquier jugador, que a los mejores les pasa. Cuando hay talento, tarde o temprano va a salir", comentó Seedorf.

Respecto a la última incorporación del equipo, Sulley Muntari, explicó que el Deportivo tiene que "esperar" a que llegue toda la "documentación" para que pueda contar con el centrocampista.

"Él está muy motivado, se siente integrado, el grupo le ha recibido bien, ha encajado y está para ayudar al equipo. Va a ser un jugador más. No es el salvador de la patria, pero seguramente va a darnos un aspecto importante de lo que estamos buscando, capacidad de ser agresivo, dominante en ciertos momentos físicamente. Está claro que va a necesitar tiempo para llegar a su mejor forma", advirtió.

