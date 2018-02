Jóvenes descontentos piden soluciones ante la precariedad laboral

La plaza de la Escandalera de Oviedo ha sido el lugar elegido por un grupo de jóvenes, integrado de manera mayoritaria por antiguos miembros de las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, para llevar a cabo la presentación de una nueva asociación: la Asamblea Moza Asturies, (AMA Asturies) con la que pretenden iniciar un movimiento activista para visibilizar los problemas de la juventud asturiana.

No quieren quedarse sólo en las palabras, sino que aspiran, según dicen, a convertirse en agente dinamizador de la sociedad. En su mayor parte, la asociación la forman jóvenes que ya han terminado sus estudios y que, no encontrando una salida laboral digna, han decidido tomar la iniciativa. Es el caso de Paola Corral para quien es tiempo de “romper con esa problemática. Le decimos ya basta, vamos a actuar porque queremos un futuro digno para nosotros y para Asturias. Somos también gente que vive en Madrid que ha tenido que irse fuera porque aquí no encontraba trabajo"

Paola es una de las jóvenes con estudios superiores y muy preparados, que no encuentra trabajo de lo que ha estudiado. De hecho, “yo terminé en 2011 Administración y Dirección de Empresas. No encontré trabajo y el año pasado terminé un grado medio de pastelería, para tener un oficio y poder trabajar. Aún así sigo estando en paro con treinta años”

Los integrantes de AMA Asturies han querido responder asimismo a las palabras del Presidente del Principado, ayer viernes, en sede parlamentaria cuando Javier Fernández aseguró que a su juicio es lógico que la tasa de ocupación juvenil disminuya al aumentar el número de estudiantes menores de 25 años que cursan enseñanzas superiores. Es decir, que están estudiando y por eso, no están trabajando. El presidente entiende además que no hace falta modificar la orientación de las actuales políticas de empleo juvenil porque en su opinión funcionan.

Sin embargo, Jorge Fernández, miembro de esta nueva asociación de jóvenes, no está de acuerdo y “lo que necesitamos son políticos que busquen soluciones y no excusas para explicar porque están tan mal las cosas”. En el caso de Jorge, que ha estudiado medicina, y que está preparando el examen MIR, “me encuentro con que todos mis compañeros que cuando se incorporan al mundo laboral sufren situaciones de precariedad. Me encuentro con amigos y familiares con los que solo puedo hablar por Skype en vacaciones porque se han tenido que ir a Madrid… Una situación en la que la precariedad se está tragando toda la vida de mucha gente. Y parece que lo que se está es en mantener ese proyecto para nuestra generación de precariedad permanente”





APOYO DE LOS PENSIONISTAS



En la presentación de AMA Asturias, han participado miembros de la Asociación de pensionistas de Gijón; una de las organizaciones que en Asturias organizó la marcha de los pensionistas del jueves, en Oviedo. Durante la marcha por las pensiones hacían un especial llamamiento a que las nuevas generaciones se implicaran y se felicitan de esta nueva iniciativa. Hacen por lo demás, balance positivo de la manifestación por unas pensiones justas, eljueves, y que según Boni Arias y Guillermo Fernández, de la asociación gijonesa, está dando ya sus frutos. Esperan que esto sirva de embrión para que “otra parte de la juventud se asocie y llegue el momento en que estemos todos juntos en la lucha de los pensiones porque nos afecta a todos”. Consideran asimismo un éxito la manifestación en defensa de las pensiones de esta semana, que en Asturias llegó a las 5.000 personas y anuncian que “no van a parar”