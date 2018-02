ASCER y sindicatos discrepan en la modificación de la jornada laboral

Las negociaciones sobre el convenio del azulejo tiene confrontadas a la patronal empresarial ASCER y a los sindicatos. Después de tres reuniones entre la parte sindical y la empresarial, todavía no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo. Es el convenio colectivo del sector más potente en la provincia que afecta a unos 15.000 empleados directos y 25.000 indirectos.

Las discrepancias en las reuniones entre ASCER y los sindicatos no permiten avanzar en las negociaciones para el nuevo convenio colectivo. La patronal cerámica pretende fijar únicamente un cómputo de jornada anual y no como se ha hecho hasta ahora, donde los trabajadores deben hacer 40 horas semanales. De esta forma, esa modificación facilitaría la adaptación de las empresas a las necesidades de cada momento. Es decir, que no estén obligados a cumplir las horas estipuladas a la semana, si hay momentos en los que se tiene que trabajar más o menos, siempre sin rebasar el cómputo anual de horas que es de 1.776 horas.

Desde la parte sindical se habla de la recuperación del poder adquisitivo, algo que desde ASCER niegan rotundamente que se haya producido, puesto que desde 2008 se han incrementado los salarios, por lo que al convenio colectivo se refiere. En relación a la flexibilización de la organización que plantea la patronal, el sindicato CCOO asegura que no es la solución y dice que es necesario impulsar medidas que permitan conciliar la vida laboral con la familiar.

Según la parte empresarial, los sindicatos quieren llevar a cabo una modificación absoluta de la estructura del convenio que hay hasta ahora y eso para la parte empresarial es inasumible. Por su parte, la parte sindical considera que hay que apostar por los incrementos salariales y por las reducciones de jornada que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo.

Históricamente, el convenio del azulejo ha tenido negociaciones largas que en la última ocasión se llegaron a dilatar más de un año. Este martes se retomarán las negociaciones con la cuarta reunión entre la patronal empresarial y la sindical.