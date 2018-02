Luisinho: "Ya no vale con jugar bien, hay que ganar"

Tras cuajar uno de sus mejores partidos en lo que va de curso y no lograr el triunfo ante el Espanyol, los jugadores del Deportivo pretenden utilizar la mejoría para lanzarse a por la victoria en Getafe. "Ya no vale jugar bien, sólo ganar" explicó Luisinho. El defensa destacó que "un punto no vale para nada", a pesar de que el equipo sí "trabaja mejor defensivamente".

El Deportivo está inmerso en una de las semanas más importantes del campeonato. Con dos partidos frente a Getafe y Eibar de forma consecutiva, el Depor se juega su supervivencia. "Si no sumamos en estos dos partidos va a ser dificil que salgamos de ahí", afirmó. El defensa advirtió de la situación dramática que vive el equipo. "Va a ser más dificil que otros años", comentó.

Luisinho recordó que ahora llega el momento "de sumar de tres en tres", ante el Getafe, que es uno de los equipos que mejor defienden de la Liga. "Es difícil ganarles, un equipo muy sólido", afirmó. Para el defensa el duelo del Coliseo Alfonso Pérez será muy similar al que el Deportivo disputó en Mendizorroza.