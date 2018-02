El BNG afirma que no es necesario ampliar Alfonso Molina

El BNG de A Coruña pone en marcha una campaña para demostrar que no es necesario ampliar la Avenida de Alfonso Molina para solucionar los problemas de circulación. Se trata de una serie de vídeos grabados a diferentes horas donde se comprueba que no hay graves problemas de circulación con la configuración actual. Fueron grabados entre el 22 de enero y el 20 de febrero en diferentes horarios. Con el sonido de emisoras de radio donde se señala la hora para demostrar la secuencia temporal. Están colgados en su facebook y twitter y en un canal de you tube.

Los nacionalistas señalan que la solución al tráfico no es más cemento, que interesa a las constructoras, si no desarrollo del transporte colectivo a todos los niveles y un verdadero plan que integre toda el área metropolitana.

Anuncian que seguirán con esta iniciativa para fomentar el transporte público. El Alcalde Xulio Ferreiro advertía esta mañana que la remodelación es necesaria.