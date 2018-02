Hay más mascotas que animales salvajes

Leo en una revista científica que en Estados Unidos hay, aproximadamente, 280 millones de mascotas normales. Con normales me refiero a gatos, perros, peces, pájaros y animales pequeños tipo hamster.

Es decir, en Estados Unidos hay más de seis veces la población española en mascotas. La primera pregunta es: ¿Hay suficientes bolsas de cacas para tanto bicho?

Imagino que muchos de ustedes tienen mascota. Yo mismo tengo una perrita y estoy encantado. Pero hay que reconocer que se nos ha ido un poco de las manos.

De hecho, los científicos están muy preocupados porque consideran que hemos concentrado nuestros recursos en criar mascotas y animales de compañía, pero hemos dejado de lado a los pobres animales salvajes. Supongo que el hecho de que los animales salvajes puedan matarnos y comernos ha tenido algo que ver. No se.

El caso es que los datos son llamativos. En el mundo hay 200.000 lobos frente a 400 millones de perros; 40.000 leones frente a 600 millones de gatos; 900.000 búfalos africanos frente a 1.500 millones de vacas domésticas.

Revisando el top 5 de mascotas preferidas por los estadounidenses, el estudio muestra que el animal preferido de los yankis no son ni los perros ni los gatos. Son los peces de agua dulce.

Yo siempre me he preguntado qué gracia puede tener un pez de colorines en una pecera. Porque los perros son simpáticos y te traen la pelota, los gatos son divertidos (y si no que se lo digan a Internet), incluso los pájaros o los hamsters tienen su coña. ¿Pero un pez? Un pez simplemente está ahí. Nada y hace nada.

Supongo que los americanos eligen sus mascotas de la misma forma que eligieron presidente. Donald Trump es, si lo piensan bien, es una mezcla de dos animales domésticos: mitad gallito, mitad cerdo.

En todo caso y volviendo al tema de las mascotas, me llama mucho la atención la gente que decide tener de mascota una tarántula o una serpiente. No es la primera vez que un dueño de serpiente muere a manos de su mascota. Nuestro querido amigo Charles Darwin llamaría a esto selección natural.

En fin, amigos, les dejo por hoy que tengo que irme a pasear a mi perrita, que tiene unos ciclos digestivos muy estrictos. Y sí, por supuesto, llevo bolsitas. Qué duda cabe.