Duelo por Europa marcado por la nieve en Ipurúa

El Eibar se juega este miércoles, en Ipurua, buena parte de sus posibilidades de seguir optando a estar en la Liga Europa la próxima temporada, ante un Villarreal que desea justo asegurar su presencia en la misma.



Las dos derrotas consecutivas sufridas frente al Barcelona y el Celta, han alejado un poco a los armeros de los puestos de privilegio, y actualmente, Celta, Betis y Sevilla separan en la zona noble a los dos contendientes.



Es evidente que el principal objetivo es la salvación y, si bien las matemáticas aún no lo confirman aún, el Eibar está virtualmente salvado, por lo que choques como el de mañana decidirán si los de Mendilibar pueden pelear hasta el final por Europa o se conforman con lo conseguido hasta la fecha



El técnico de Zaldibar rotará a unos cuantos jugadores, habida cuenta del partido que jugaron ante el Celta, y del que está por venir frente al Deportivo este mismo sábado.



Mendilibar no ha ofrecido la lista de convocados, por lo que, salvo los lesionados Sergi Enrich, Fran Rico y Ramis, el resto estará disponible para enfrentarse a los amarillos, incluido Fabián Orellana, que regresará al once tras cumplir un partido de sanción



Para la hora del partido se esperan temperaturas muy frías y precipitaciones, que incluso podrían darse en forma de nieve, por lo que la climatología puede también resultar un factor determinante en un Ipurua que no acogerá ni mucho menos la mejor entrada de la temporada.



El Villarreal viaja con la buena sensación que dejó la victoria frente al Getafe, con la que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar a pesar de que el equipo sigue lejos de su mejor nivel de juego.



Para certificar una mejora sustancial, el equipo que entrena Javier Calleja necesita completar el resultado lograda ante el Getafe con el de los partidos de Eibar y Girona



Para este encuentro, el Villarreal llega con las bajas habituales Bruno Soriano, Andrés Fernández y Nicola Sansone, a los que se suma la de Ruben Semedo en prisión y suspendido de empleo y sueldo, y a la que se añade la del lateral Jaume Costa, que vio la quinta tarjeta de su segundo ciclo ante el Getafe y está lesionado.



Por el contrario, Javier Calleja podrá contar con el defensa Álvaro González, que no pudo jugar por sanción en la jornada anterior.



Con ello, la idea del técnico es introducir modificaciones respecto al encuentro anterior, en el que ya dio descanso a alguno de los fijos en el equipo.



Así, es muy factible el regreso al equipo titular de Mario Gaspar, Rodrigo Hernández y Pablo Fornals, que descansaron la jornada anterior.



Con ello, el posible once estaría formado por Sergio Asenjo en la portería, con una defensa integrada con Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y Adrián Marín o Antonio Rukavina.



En el centro del campo estarán Rodrigo Hernández y Javi Fuego, acompañados por Pablo Fornals y Roberto Soriano o Denis Cheryshev en las bandas, mientras que los referentes en ataque serán Carlos Bacca y Enes Ünal.







- Alineaciones probables



Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Paulo, Juncá; Dani García, Jordán, Orellana, Charles, Inui; Kike García.



Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro González, Víctor Ruiz, Rukavina o Adrián Marín, Rodrigo, Javi Fuego, Cheryshev, Soriano o Fornals, Bacca, Enes Ünal.



Árbitro: Melero López (Colegio andaluz).



Estadio: Ipurua.



Horario: 21.30 hora local

