Lo que pasa entre que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos

Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que estudian a día de hoy los niños de Primaria sobre las fases de la vida. Un aforismo tan real como pegado está a la realidad esa idea de que, en medio de todo eso, trabajamos. Trabajamos para obtener una situación de bienestar que, en cierto modo, nos permita aquello de reproducirnos, o no, pero por lo menos sí vivir y luego disfrutar de una vejez con dignidad.

Una fase de la vida, la del trabajo, que por regla general, cada vez llega más tarde. Aún hay quien puede contar que empezó a trabajar en pantalones cortos y se quedó, allá por los años 60, en el mismo trabajo en el que hoy está a punto de jubilarse. Algo impensable a día de hoy y no porque no haya quien no vaya a su puesto de trabajo con bermudas.

La edad, la inclusión de la mujer en el mercado laboral, el tiempo que permanecemos en un trabajo, a veces efímero, pero también la formación han cambiado. Cada vez más y más especializada. Jóvenes que pasan años formándose y formándose para algún día... seguir haciéndolo. Seguir formándose y también trabajando.

Sueldos que ya nunca irán solos, sueldos con calificativo, desde los precarios a los millonarios, y contratos que pueden ser para todos los gustos, los gustos por regla general de los empresarios. Como decía aquella viñeta de Forges: "le vamos a hacer un contrato, de cinco minutos y ya vamos viendo". Por no hablar del espacio web, que ya le ha ganado la partida y por mucho a las antiguas formas de buscar trabajo e incluso a las formas montar negocios.

Hacia dónde vamos o por lo menos cuáles son los pasos que se están dando en el mercado laboral es una de las cuestiones que se han abordado en este foro Radio Coruña Cadena SER 'El futuro del empleo, medidas contra el paro y nuevos escenarios'.