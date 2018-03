El Villarreal da vida al Eibar en la lucha por Europa

El Eibar logró una sufrida victoria por la mínima ante el Villarreal en Ipurua (1-0) y asciende así hasta la séptima plaza, a la vez que se acerca hasta sólo tres puntos de su rival de este miércoles, un equipo amarillo que no pudo con la asfixiante presión armera durante todo el encuentro.



El primer susto lo dio el Villarreal en el minuto 2 merced a un remate de cabeza de Roger Martínez que se fue desviado por la derecha de la portería de Dmitrovic.



La réplica del Eibar llegó cinco minutos después, cuando Charles no llegó por poco a un centro desde la banda de Kike García.



Poco a poco, el Eibar iba encontrando su juego por las bandas, con buenas ayudas de Juncá y Capa por el lateral.



Tanto era así que Orellana y Pedro León se entendieron a la perfección en su primer partido juntos esta temporada para que el murciano pusiese un balón en el área desde la línea de fondo que Kike García no perdonó.



Pese a alguna tímida llegada de los visitantes, el Eibar seguía haciendo lo que mejor sabe y lo que más le gusta: robar en campo contrario y poner centros al área de forma continuada.



En el minuto 32 Unal tuvo a su favor un lanzamiento de falta directa, pero su disparo se marchó sin peligro por encima de la portería armera.



Cerca del descanso, el Villarreal tuvo en sus botas el empate en un mano a mano de Unal con Dmitrovic, pero se dejó el balón atrás cuando ya encaraba la portería contraria.



En los últimos minutos del primer acto los de Javi Calleja trataron de achuchar más en busca de un empate que no llegó.



Así la reanudación arrancó sin cambios y con las espadas en todo lo alto.



El Villarreal arrancó el segundo acto con más dominio de balón, tratando de llevar el partido a su terreno pero dejando al Eibar la posibilidad de salir al contragolpe.



Pedro León lo seguía intentando con sendos disparos desde fuera del área que no encontraron portería.



Sin duda, la segunda parte se mostraba más que la primera, en la que el Eibar fue superior a los amarillos, y cualquier cosa podía pasar.



Javi Calleja metió en el campo a Bacca y Trigueros buscando más velocidad y verticalidad sobre la portería armera.



Mendilibar, desde la grada, retiró a Charles y dio entrada a Jordán, tal vez para fortalecer algo más el centro del campo, aunque sin renunciar a la llegada.



De hecho, el Villarreal ya era consciente de la dificultad de puntuar en Ipurua ante un Eibar que, desde luego, no se metía atrás, sino más bien al contrario.



Pese a todo, Roger Martínez tuvo el gol en el 74, pero su disparo sin oposición le salió demasiado centrado y Dmitrovic pudo desviar el esférico.



El choque entraba en el último cuarto de hora en pleno toma y daca de los dos equipos.



Dmitrovic se volvió a erigir en el salvador de su equipo cuando, a falta de menos de 10 minutos, Roger Martínez tuvo una clara ocasión tras una gran jugada individual que el serbio despejó una vez más.



Los armeros consiguieron pasar los minutos de descuento en la zona de córner dejando correr los segundos hasta que Melero López señaló el final, no sin antes llevarse un susto tras un saque de falta del Villarreal.



- Ficha técnica:



1 - Eibar: Dmitrovic; Capa (Rubén Peña, min 61), Arbilla, Ramis, Juncá; Dani García, Escalante, Pedro León (Inui, min. 86), Charles (Joan Jordán, min. 66), Orellana; Kike García.



0 - Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Rukavina; Raba, Javi Fuego (Trigueros, min 62), Rodri, Cherishev (Fornals, min. 72); Roger Martínez, Unal (Bacca, min. 54).



Goles: 1-0, min. 16, Kike García.

