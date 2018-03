Caballero (PSOE) tilda de "maniobra de última hora" el área metropolitana

Sigue pendiente qué representantes de los concellos acudirán mañana al Foro de Mariñán, convocado por el Consorcio das Mariñas, para tratar soluciones conjuntas para los ayuntamientos. Sobre la mesa, la constitución del área metropolitana que A Coruña está liderando tras la declaración de María Pita para acelerar su puesta en marcha. Hoy el secretario xeral del PSdG-PSOE, Gonzalo Caballero, aquí en A Coruña no ha concretado su apoyo a la iniciativa y dice que los socialistas no apoyarán lo que ha calificado de medidas electoralistas a un año de las municipales. Ferreiro sigue valorando si asistirá o no. Defiende que ya existe un foro concreto sobre el tema y reclama seriedad.

El Foro de Mariñán estudiará también medidas de mejora en las infraestructuras entre A Coruña y el área.

