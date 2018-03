Cuando la sociedad protesta

Se reúne esta semana el Pacto de Toledo, tras la presión de los pensionistas, que va a seguir, tienen nuevas concentraciones convocadas y tiempo para desarrollar sus protestas. La convocatoria del Pacto de Toledo se produce por la movilización social en ciudades como A Coruña. Si los pensionistas no hubieran salido a la calle y protagonizado una protesta contundente, si se hubieran conformado con esa subida del 0,25 y con la carta del gobierno vendiendo ese avance, no hubiera habido reunión para hablar del futuro de las pensiones. Pero no lo han hecho, no se han conformado. Como no se conformaron las mujeres que consiguieron para todas nosotras el derecho al voto, ampliar los márgenes de libertad y abrieron el camino a la igualdad. La sociedad habla y los poderes democráticos tienen la obligación de responder porque están compuestos por servidores públicos. Pero la sociedad tiene que hablar. Es así de sencillo y así de difícil.

