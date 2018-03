Andone: "El que no pueda con la presión que no juegue"

La presión, los nervios e incluso el miedo se han instalado en los vestuarios de los equipos que luchan por no descender. El Deportivo no es ajeno a ello. Florin Andone aseguró que hay "nerviosismo", pero que los jugadores tienen que evadirse de ese temor. "En esta situación tienen que salir los hombres de verdad. Los que los tienen grandes y el que no pueda con la presión que no juegue", aseguró.

Suerte de cara a gol

"Mala suerte no se. O que soy malo, o que Lucas es malo. Estar ahí abajo con esa presión no es nada fácil. Deseábamos con el corazón ganar. Tranquilidad, confío al cien por cien. Veo que se está trabajando mucho y hay potencial"

Fallos de los cuatro de abajo

Si los rivales fallan mejor, así será más fácil para nosotros. Pero nuestra gran preocupación está en nosotros mismos. Pero al final no van a perder siempre"

Confianza en la permanencia

"Hay mimbres. Yo descendí con el Cordoba y aquí no es lo mismo. Aquello era una locura. Aquí lo vamos a sacar.

Bajón fuera de casa

"Fuera de casa no tiene explicación. Pero no es de ahora es de los últimos años. Pero aún estamos a tiempo de remediarlo. No sé qué se puede hacer.

Apuesta por el rombo

"Nos sentíamos muy cómodos. Jugamos muy bien en los primeros minutos. A lo mejor es el sistema que necesitamos. Yo me sentí fenemenal", explica.

"El equipo ha encontrado el plus que necesitaba. Respaldamos al cien por cien todo lo que decida el míster. Nadie pone pegas para nada. No importa cuando se entrena. Tenemos que saber cómo se juega el fin de semana y eso lo sabemos".

A muerte con Seedorf

"Claramente estamos trabajando mucho mejor tácticamente. Trabaja mucho con las líneas. Seedorf tiene una mentalidad de la hostia. De líder".