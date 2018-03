Bravo Team, más disparos en realidad virtual

Después del pionero Farpoint y Doom VFR, PS4 y sus gafas de realidad virtual Playstation VR reciben el tercer título que aprovecha las posibilidades del mando pistola Aim Controller. Como en los títulos anteriores, además de la inmersión propia de la realidad virtual sumamos que dispararemos exactamente donde apuntemos, literalmente, con nuestro rifle con sensor de movimiento. Abrimos fuego con Bravo Team.

Supermassive Games ha creado un juego de disparos en primera persona pensado para disfrutar en compañía. El juego cuenta con un modo para un jugador, con una duración de entre 3 y 4 horas, pero los mejores momentos los viviremos en su cooperativo online dando y recibiendo órdenes por nuestro comunicador y planificando estrategias de ataque en conjunto. La historia nos mete en la piel de un pelotón de escolta de una importante personalidad en una ciudad ficticia de Europa del Este. Sufrimos un ataque, y en medio de la confusión sobre su autoría lo más importante es sobrevivir y tratar de cumplir nuestra misión de protección. Según avancemos, descubriremos más detalles sobre los culpables y más distritos de la propia ciudad, que sirve de escenario para todo el juego.

En Bravo Team es muy importante el análisis del entorno y la elección de las coberturas más efectivas para llevar a cabo cada avance, ya que nos moveremos entre ellas de forma automática en tercera persona, no hay movimiento libre. Esto también es decisivo a la hora de encarar a ciertos enemigos, que sólo se pueden abatir con tácticas combinadas. En las coberturas son también efectivas las posibilidades de movilidad que ofrece el mando pistola, ya que podemos elevarlo para disparar por encima de las zonas seguras o rodeándolas para realizar fuego de supresión y distracción, aunque no apuntemos. En este sentido es muy importante elegir el armamento, que aunque es limitado, debe combinar bien con el de los compañeros; de esta forma podremos dar apoyo a distancia con un rifle de francotirador o apostar por la movilidad de las escopetas si estamos en vanguardia.

Duelos en compañía / Supermassive Games/ Sony

Las sensaciones de los tiroteos son las de estar dentro de una película de acción, con el añadido que lo vivimos en primera persona y somos nosotros los encargados de apuntar con nuestra arma a los enemigos, y por tanto debemos tomar decisiones en fracciones de segundo: impagable para los amantes de los shooters. Paulatinamente los títulos de realidad virtual como éste van ganando en solidez gráfica, pese a que su duración sigue siendo reducida. En este ámbito los desarrolladores han prometido que el juego puede superarse con diferentes estrategias y rutas por la ciudad, por lo que la rejugabilidad es otro e sus alicientes.

Más actualidad

Este martes llegaba a PS4 y Xbox One TT Isle of Man, el simulador de carreras de motos en la famosa isla del mar de Irlanda (en PC el 27 de marzo). Lo hemos probado en profundidad, y Big Ben y Kylotton han conseguido realizar una detallada recreación de la carrera anual plagada de riesgo con un trazado serpenteante donde los motoristas más temerarios cruzan aldeas y tramos irregulares de asfalto a más de 200km/h. La recreación de las motocicletas es magnífica, y transmiten toda la adrenalina de esta mítica carrera a nivel sonoro con un buen equilibrio entre manejo arcade y simulador (vamos a acabar bastantes veces por los suelos). Online podemos competir hasta contra otros 7 contrincantes en 9 circuitos especiales, como hemos repasado con su product manager en España, Adrián Ramos.

Life is Strange Before the Storm acaba de recibir su último capítulo adicional descargable, titulado ‘Adiós’, y que supone la despedida de sus protagonistas femeninas, Max y Chloe. El próximo 9 de marzo estará disponible la versión física limitada del juego, y sus creadores han anunciado que el estudio encargado del primer capítulo del juego ya están trabajando en su tercera entrega.

Nintendo Switch acaba de cumplir su primer año de vida. La consola híbrida de Nintendo arroja unos datos magníficos, con casi 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo hasta el 31 de diciembre de 2017. En los últimos 12 meses nos ha hecho disfrutar con obras maestras de la talla de Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyseey, y por delante tiene nuevos retos como los juegos interactivos de cartón recortable Nintendo LABO o los lanzamientos de Metroid Prime 4 o Bayonetta 3.

Los diez juegos más vendidos durante febrero en España / Tiendas GAME

Y finalmente ya conocemos los 10 juegos más vendidos en España durante el mes de febrero según los datos de Tiendas GAME. En lo más alto se sitúa la remasterización de Shadow of the Colossus para PS4. Le siguen Monster Hunter World y Dragon Ball FighterZ para la misma consola. En cuarto lugar está la remasterización para Nintendo Switch de Bayonetta 2, y el resto son todos títulos para la consola de Sony. En quinto lugar se sitúa Kingdom Come Deliverance, seguido por (¡increíble!) Grand Theft Auto V, Call of Duty World War II, FIFA 18, UFC3 y NBA 2K18. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.