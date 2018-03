Trigueros: "No hemos matado a nadie"

Manuel Trigueros, centrocampista del Villarreal, admitió que el equipo está "jodido", como consecuencia del bagaje de un partido ganado en los últimos ocho, pero confió en recuperar el respeto en Liga para defender la plaza europea en Liga que ocupan actualmente.



"Hemos estado hablando para sacar conclusiones de lo que ha pasado durante este último mes y de lo que ha pasado. Hemos hablado para trabajar y cambiar la dinámica, que no es buena, pero no hemos matado a nadie, ni ha pasado un huracán por aquí", aclaró el futbolista en rueda de prensa.



El talaverano comentó que a la falta de gol de su equipo se le suma el acierto de los rivales, "que marcan a la primera que tienen".



"Está claro que ahora no estamos en el nivel de confianza bueno como para afrontar las dificultades pero ahora es el momento de estar juntos, de sacar esto como equipo y de recuperar esas sensaciones y esa confianza", aseguró.



El jugador recordó que desde que el Villarreal subió a Primera por última vez se ha acostumbrado a disputar competiciones europeas, por lo que el nivel de exigencia y ambición es mayor.



"Es muy complicado cada año estar en Europa y eso la gente lo tiene que ver. Yo tengo la suerte que desde que estoy en el primer equipo estamos en Europa, y hay muchos equipos que eso no lo logran", señaló.



Trigueros también admitió que la eliminación frente al Olympique de Lyon en Liga Europa fue "un duro golpe" pero que no es una razón para bajar el rendimiento en la competición liguera.



"Es hora de recuperar la confianza, aquí hay buenos jugadores que han demostrado confianza durante mucho tiempo y no debemos perderla", insistió.



El jugador explicó que el desplazamiento a Las Palmas "es siempre muy complicado", ya que tiene unas condiciones particulares como "la duración del viaje y el cambio de hora".



"Ellos han sido capaces de competir con el Barcelona, en Vigo no perdieron hasta el último minuto y están recuperando sensaciones. El año pasado perdimos, pero a pesar de estar con uno menos competimos mucho", comentó el mediocentro sobre el próximo rival del equipo.



Trigueros también aseguró que "si el equipo es capaz de encadenar tres victorias consecutivas" volverá a mirar a los puestos que tiene por delante en Liga, y no a sus perseguidores.



"Está claro que están cerca, pero si le preguntas a esos equipos seguro que se cambian por nosotros. Hace nada estábamos en la disputa por el cuarto puesto y ahora estamos cerca del séptimo, eso es el fútbol, son dinámicas", concluyó

