Hay que tener moral

Siempre he pensado que el principal objetivo del Leyma Coruña no pasa por mirar a la tabla clasificatoria, sino que debe centrarse en la formación de los numerosos niños que forman parte de sus múltiples equipos de cantera y en la expansión del baloncesto en una ciudad de fútbol en la que la presencia de la pelota naranja queda reducida a pequeñas pero irreductibles "Galias".

Por eso no puedo dejar de poner en valor la iniciativa (" Súbete al Básquet") que se desarrolló el pasado sábado en diversas calles de la ciudad y que culminó en la explanada de Riazor, promovida por el Tsunami Naranja que, con la colaboración de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Mahou, jamonería Sieiro y varios personajes célebres, reclamaron la atención de los coruñeses hacia el club de baloncesto de la ciudad.

El tiempo gris no fue el mejor aliado pero nuestros particulares Asterix y Obelix (Gabriel, Pablo y demás cabecillas del Tsunami), como no puede ser de otra forma, no se rindieron y consiguieron movilizar a varios cientos de personas que participaron activamente y tiñeron de ilusión naranja las diferentes etapas que recorrió el autobús especial, engalanado para la ocasión.

El entusiasmo que demuestran estos padres de familia ha de ser reconocido y alabado. Ellos son los principales responsables de dar ambiente, sonido, color y calor, cada viernes de partido, al Palacio de los Deportes de Riazor.

Los bombos, el inconfundible gorro de Mickey Mouse, las canciones de ánimo a cada uno de los jugadores del equipo, forman parte ya del imaginario del Leyma Coruña, contagian al resto de asistentes al pabellón y motivan a los nuestros para dar lo mejor de sí sobre el parqué cada fin de semana.

Al Tsunami naranja no le importa el resultado. Ellos siempre están con el equipo. Entiéndaseme bien. Por supuesto que quieren que el Leyma gane, quieren ver a su equipo en lo más alto, pero no retiran su apoyo por uno o por varios malos partidos, no. Ellos siguen con su fiesta (familiar y de baloncesto), siguen a lo suyo, centrados en reventar los bombos y forzar los gargantas a dar la nota.

El Tsunami quiere que el Palacio vista siempre sus mejores galas, que recupere el aspecto que presentó en aquella ya mítica eliminatoria de playoff que nos enfrentó al Melilla hace un par de temporadas y no cejarán en su empeño aunque los resultados no siempre acompañen y algunos mágico donados se bajen del carro.

¡Ya hay que tener moral!, pensarán algunos, pero moral es lo que le sobra a estos "galos". ¿Qué Panoramix les habrá suministrado la pócima mágica del entusiasmo? Yo también quiero una dosis, que no todos nos caímos de pequeños en la marmita.