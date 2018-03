Borges: "Falta un puntillazo para dar ese saltito que nos vendría muy bien"

El costarricense Celso Borges, centrocampista del RC Deportivo, ha afirmado que el equipo necesita dar un "puntillazo" para confirmar con resultados el camino que ha iniciado con Clarence Seedorf como entrenador y ha abogado por no rendirse en la lucha por la permanencia en la Primera División.

El futbolista explicó en rueda de prensa que, como su entrenador, tiene "la sensación" de que el objetivo está más cerca a pesar de que llevan doce partidos sin ganar.

"Hay que concretarlo con una victoria porque estas son necesarias, dan mucha alegría para afrontar el día a día, cambian el panorama, y nosotros creemos en nosotros mismos y en el trabajo que estamos haciendo y falta un puntillazo para dar ese saltito que nos vendría muy bien", comentó.

El centrocampista indicó que para ganar al Girona el viernes en Montilivi el Deportivo tiene que "estar muy bien defensivamente y sólidos" porque eso les aportará "energía para ir al ataque".

Además, pidió "mucha comunicación entre todos y ser inteligentes tácticamente" ante el que, para él, es un "buen equipo, que ha sabido manejar su formación con tres jugadores atrás, algo que no es tan normal en Primera División y que le ha dado resultado".

Borges afirmó que el bache que atraviesa el Deportivo "involucra" a la plantilla, a la "misma gente que constituye el club" y también a la "ciudad" que tiene detrás.

"Se trata de que seas el último que se rinda y somos partidarios de esa visión. Vamos a intentarlo por todos los lados. Esta vez se generan ocasiones claras, pero no hay esa fortuna, aunque eso no nos machaca el espíritu ni nos merma", dijo.

El internacional costarricense advirtió de que el Deportivo es capaz de "plantarle cara a cualquier equipo" y aseguró que el equipo salió "reforzado" del empate (1-1) con el Eibar por las circunstancias que acompañaron el partido, ya que jugó en inferioridad desde el minuto 39 por la expulsión de su portero.

El centrocampista afirmó que "todos" los jugadores del Deportivo están "capacitados" para afrontar la situación en la que se encuentra el conjunto coruñés.

"No es bonito estar así, pero tampoco no todo es malo, no hay que caer en el fatalismo. Esto hay que sacarlo y de momento tener una mentalidad positiva, que cuesta, pero hay que hacerlo y estamos capacitados", aseguró.