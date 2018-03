Urkullu: "El sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo fue injusto"

"El sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo fue injusto". Ese es el mensaje que "solemnemente" ha proclamado el Lehendakari Iñigo Urkullu, en nombre del "Gobierno y de la sociedad vasca", durante su intervención al cierre de la concentración circular que ha acogido la plaza Indautxu. Un "círculo de la solidaridad" formado por más de 50 víctimas de ETA, los GAL y el Batallón Vasco Español, así como representantes de ocho asociaciones de víctimas y una amplia representación de los ámbitos político, con la ausencia de EH Bildu, institucional, económico, académico y social del País Vasco.

Un acto simbólico, "un círculo de la solidaridad" para emitir un doble mensaje: el primero, que mira el pasado y con el que "actualizamos la autocrítica con el porpósito de aliviar el sufrimiento padecido", ha señalado Urkullu. El segundo, que mira al futuro demostrando "cercanía, solidaridad y verdad a las víctimas" a través de la construcción conjunta de la convivencia. En este sentido, el Lehendakari ha puesto énfasis en el lema "Fue injusto", dos palabras que ha repetido de manera reiterada y "plenas de significado" porque, a su juicio, "la construcción del presente y del futuro requiere una mirada crítica al pasado". "No sabemos", ha señalado "si alguna vez ETA y el resto de organizaciones terroristas llegarán a hacer una lectura autocrítica sobre lo que hicieron", pero "deberían hacerlo" y la sociedad y las instituciones vascas "sí podemos hacerlo".

Además, a su juicio, la violencia de ETA requiere "una valoración expresa de su injusticia". "Hablamos de ETA y decir fue injusto significa también rechazar su enaltecimiento, legitimación o justificación", ha señalado. Por otro lado, ha indicado que, en el caso del GAL, Batallón Vasco Español y organizaciones terroristas similares "decir fue injusto significa recordar que su violencia provocó víctimas mortales y gravísimos sufrimientos que no siempre fueron reconocidos y, en algunos casos, ni siquiera investigados". También, en referencia al 11M y a los atentados de Barcelona, Urkullu ha recordado que "ninguna causa tuvo nunca valor mayor que la vida, dignidad o integridad de cada persona víctima". "Decir fue injusto ante estas víctimas significa afirmar que la impunidad no puede ser la última palabra y que el Estado tiene una responsabililidad ante ellas", ha afirmado, "significa que la expresión de solidaridad ante su sufrimiento y su reconocimiento no pueden deslindarse".

En cuanto al segundo mensaje, más esperanzador, emite el reto de "asumir juntos", sociedad y víctimas, la tarea de construir la convivencia presente y futura: "Afirmamos que fue injusto y que ahora caminaremos juntos. No hay dos partes, las víctimas por un lado y la sociedad por otro", ha indicado. Lograr promover el encuentro y la unión es "demostrar que, a pesar de todo, la voluntad de convivir democrática y pacíficamente es más fuerte que la violencia y el terror", ha conluido.