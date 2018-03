Seedorf: "Ha sido un partido equilibrado"

Tras caer por un inapelable 2-0 contra en Montilivi ante el Girona, el entrenador del Deportivo, el holandés Clarence Seedorf, aseguró que "ha sido un partido equilibrado" y lamentó que el rival aprovechara "dos acciones a balón parado para conseguir los tres puntos".

A pesar de la derrota y de la complicada situación que atraviesa el equipo, el técnico holandés se mostró optimista y afirmó que el vestuario continúa creyendo en la posibilidad de lograr la salvación.

"Siendo realista, no he visto a un equipo muerto. He visto a un equipo vivo, a un equipo que ha venido a jugar de tú a tú contra el Girona", remarcó.

En la misma línea, Seedorf reivindicó que el Girona, un equipo al que este año le sale "todo perfecto", casi no chutó contra la portería de Rubén Martínez y destacó: "semana a semana, hemos creado una identidad".

"Ahora sufrimos menos, los adversarios nos llegan con menos facilidad y nosotros creamos más ocasiones", añadió el entrenador deportivista, que también subrayó que el equipo jugara su mejor partido con el balón.

Pablo Machín: "La realidad del Girona supera cualquier ficción"

Visiblemente satisfecho por haber superado al Deportivo de La Coruña y por haberse situado en el sexto lugar de la clasificación, el entrenador del Girona, Pablo Machín reconoció que "se me acaban los calificativos con lo que está haciendo el equipo".

"La realidad del Girona supera cualquier ficción. Tenemos que disfrutarlo", destacó, antes de remarcar que "estar peleando por la Europa League es algo de ciencia ficción".

En este sentido, Machín aseguró que este equipo "tiene gasolina para competir en Europa" y que "cuando la cabeza quiere, las piernas van solas". "Cuando ya has logrado tu primer objetivo, el equipo se da cuenta de que no está ahí por casualidad", sentenció.

Además, el técnico soriano se refirió a las palabras de Pep Guardiola, que este viernes había afirmado que "lo que han hecho el Girona y Machín es increíble". "Para mí es un orgullo que el mejor entrenador del momento nos reconozca el trabajo que estamos haciendo. Es tanto mérito mío como de mi staff técnico", subrayó Machín, que también señaló que "estamos en el mejor momento de la temporada en cuanto a confianza".

Por último, el entrenador rojiblanco se mostró muy satisfecho por haber celebrado su cuarto aniversario en el Girona: "Parece que fue ayer cuando llegué. Después de estos cuatro años, en el ámbito personal, lo que más feliz me hace es saber que he aprovechado la oportunidad que me ofreció el club".