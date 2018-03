Los neumólogos alertan de las consecuencias del "vapeo"

"¿Qué sustancias llevan los líquidos que inhalan? El problema es que no lo sabemos". Juan Manuel Díez Piña es neumólogo del Hospital Universitario de Móstoles y en su consulta empiezan a verse ya las primeras consecuencias de lo que se ha convertido en una moda entre los más jóvenes, el "vapeo".

Efectos agudos como neumonías lipoideas o broncoespasmos, crisis de asma provocadas por la inflamación de las vías respiratorias. Pero el problema, advierte como portavoz de la Sociedad Madrileña de Neumología, está por llegar.

"No sabemos qué contienen en realidad los líquidos que inhalan y que van directamente a los pulmones". "La nicotina es la droga, lo que crea adicción" pero otra cosa son los productos que dan sabor al vapor de agua y "ese es el peligro".

Cada vez son más jóvenes los que se suman al "vapeo" con el argumento de que pueden hacerlo sin nicotina, que en realidad no fuman, que "sólo tienen sabor a kiwi, frambuesa, melón..." Muchos lo compran por internet, donde además proliferan las webs que "ofrecen supuesta información y comparativas" de los distintos productos que van saliendo.

Es fácil verlos vapear en grupo. Cerca de un instituto de Madrid, de cinco chicos que acaban de salir de clase, tres lo hacen. Cuentan que lo pueden dejar cuando quieran, que no es tabaco y que comprando por internet los carturchos "hasta te ahorras dinero".

"De lo único que tenemos certeza por las pruebas que se han hecho en laboratorio, es que estas sustancias tienen efectos cancerígenos", asegura el doctor. Por eso preocupa la falta de control sobre todo de las recargas que se compran por internet y de las que ni siquiera se conoce su origen.

La Consejería de Sanidad de Madrid advierte en su página web que los vapeadores no son "un dispositivo seguro para la salud. Ni para los que consumen, ni para los que lo hacen de manera pasiva".

Por eso desde la Sociedad Madrileña de Neumología, se pide a las autoridades sanitarias que regulen cuanto antes estos productos cuyo consumo sigue creciendo entre los jóvenes. "No hay control, no está regulado y si no se hace a tiempo, las consecuencias las veremos a medio y largo plazo".

"Duda de la efectividad que algunos le atribuyen para dejar de fumar tabaco, pero sin embargo se muestra convencido de que esta nueva práctica abre la puerta para que muchos terminen fumando. "No tiene nicotina, pero se crea la gestualidad".

Dicen que se controla pero "es igual que cuando das las primeras caladas a un cigarro. Terminas perdiendo el control y enganchándote sin darte cuenta" . "Por eso, la industria del tabaco está detrás de estas nuevas modas".