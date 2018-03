La lluvia desborda los arroyos y ríos de Cabañeros y el Parque Nacional corta algunos de sus accesos

El aumento del caudal que han experimentado en las últimas horas los ríos y algunos arroyos que discurren por el Parque Nacional de Cabañeros ha llevado a los responsables de su gestión a suspender durante unos días el acceso a estos itinerarios de uso público. Mira la Chorrera de Horcajo de los Montes en el vídeo publicado en la red social Twitter por @vídeo2paco

No es posible el acceso a la ruta norte, en el término de los Navalucillos, cuyo alcalde, Jose Angel Pérez, nos ha contado cómo una tromba de agua de más de dos horas provocó una fuerte crecida de los afluentes del rio Pusa, anegando caminos y puentes. A pesar de los destrozos, este sábado en el parque no había visitantes y por tanto no fue necesario rescatar a nadie.

Las lluvias ofrecen una estampa gloriosa del paraje y han venido muy bien al Parque Nacional. Escucha aquí el relato del alcalde y presidente del Patronato.