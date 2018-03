VÍDEO | Alumnas de la ULL (Tenerife) increpan a un profesor por "acosador"

El vídeo tiene más de 200 mil reproducciones en la red y refleja la movilización frente a la puerta de la clase de un docente de la Universidad de La Laguna el pasado 8 de marzo. Una de ellas le increpa con un megáfono, afirmando que no permitirán "el acoso sexual ni sexista por parte del profesorado". La SER ha contactado con algunas de las chicas que bien, dicen haber sido objeto de esas situaciones "mediante caricias, o tocamientos de muslos", pero no denuncia ninguna por la misma razón: "Miedo a las represalias".

El profesor no ha recibido ninguna denuncia oficial en las dependencias universitarias, y desde la Institución afirman que no favorecerán "el machismo pero tampoco el linchamiento público", al menos hasta que haya una denuncia oficial que las afectadas no ponen el miedo "a lo que pueda pasar".

María asegura que el profesor le ha acariciado en varias ocasiones, hasta que ella le frenó. Pero también ha sido testigo de cómo ha tocado el muslo a una compañera con la que ella misma estaba comiendo en la cafetería.