"Montilla, es mucho más que vino"

Usted es arquitecto. Dicen que esta es una disciplina que debe influir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Usted que tiene la doble experiencia, ¿desde dónde se cambia más, o se influye más, desde la política o desde la arquitectura?

La verdad es que esa relación que comentabas desde una profesión como la arquitectura, que incide mucho en la vida directa de las personas, y después te paso por la política, tiene una comunión importante entre ambas disciplinas.

La política que se está realizando desde la alcaldía de Montilla sí que tiene que ver mucho con ese equilibrio, con esa composición, con ese orden de elementos. Por lo menos yo intento que esa formación que tengo ajena a la política, también la pueda ponerla a disposición de los montillanos de las montillanas.

Están enfilando el último año de la legislatura...quedan meses para las elecciones municipales. ¿Qué tienen aún por hacer?, ¿se ve de nuevo como candidato?.

La verdad es que el trabajo que se está haciendo del grupo de gobierno de Montilla, es un gobierno muy parecido o casi idéntico al de la capital, estamos gobernando un pacto de gobierno del Partido Socialista con Izquierda Unida y estamos más en el trabajo del día a día.

Es complicado gobernar dos partidos unidos por un por un proyecto común, y lo que hace que Montilla tenga, quizás, esa imagen fuera de unidad, es que estamos en el día a día, y no estamos tanto en qué tiempo falta. Tenemos un compromiso con los ciudadanos de un acuerdo de gobierno además muy concreto, con 40 puntos, y nuestro compromiso es llevarlo hasta el final de los cuatro años y rendir cuentas a los ciudadanos.

Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer la política en la actualidad, es ganarnos la confianza de los ciudadanos , las personas que tenemos esa responsabilidad.

Y bueno, ahora se abre un proceso en el que tenemos que pensar tanto la Agrupación Municipal de Montilla, como el partido a nivel provincial, y en este caso yo a nivel personal, sí el trabajo que se ha hecho, y la persona idónea para para presentarme y para renovar otra vez mi cargo como alcalde pues soy yo.

Bueno, yo siempre estoy a disposición del partido, y en pricipio, mi predisposición la he mostrado demostrado pero falta que estos trámites internos orgánicos pues se finalicen.

Su predisposición entiendo que es la de seguir, ¿no?.

Sí, bueno. La verdad que un proyecto municipal en cuatro años, es insuficiente, ¿no?. Yo entiendo que como mínimo, dos mandatos se deberían de mantener las políticas que se están realizando Montilla, porque creo que están dando sus resultados. Y bueno, yo me veo con fuerzas y con ganas de estar otros cuatro años más.

El Gobierno tiene intención, al menos eso dijo el ministro de Hacienda, de permitir a los ayuntamientos con superávit que puedan utilizar ese remantente, para inversiones en la ciudad, ¿qué esperan ustedes?.

Bueno, la situación económica de Montilla es muy favorable, muy positiva. Estamos consiguiendo cumplir nuestro programa, ejecutar muy bien los presupuestos, dar los servicios de calidad que se están dando, trabajando en las inversiones y en los equipamientos que teníamos en el en el programa, y esto a la vez está haciendo con el compromiso que teníamos de pago de deuda.

Para que nos hagamos una idea: el Ayuntamiento en el año 2015 tenía en torno al 80% de deuda, y ahora mismo estamos en torno al 40%, cuando para el final de este año, de 2018, el hito era llegar al 50 ,ya estamos por debajo del 40 ,con lo que vamos de una forma muy positiva.

Tenemos un superávit del año anterior de 1,3 millones de euros, y hay una paradoja muy grande. Es cierto que el Gobierno ha sacado un decreto para que esos remanentes que antes, por ley, tenían que ir directamente al pago anticipado de deuda, nos permite aplicarlo a inversiones financieramente sostenibles, pero, si le pagamos a los bancos y anticipamos deuda no computa para la estabilidad, y si va directamente a mejorar la vida de los ciudadanos, sí computa para la estabilidad , con lo cual nosotros no podemos destinar ese dinero porque romperíamos la estabilidad presupuestaria y ninguna administración quiere contravenir una ley ,que aunque no nos guste, pero tenemos que cumplirla. Yo lo que espero es que se tenga sensibilidad con ayuntamientos como Montilla que hemos reducido de una forma brutal la deuda en estos 3 años y que nos permitan que esos remanentes positivos se incorporen al año 2018, pero no nos computen como gasto, simplemente eso.

¿Tendrán finalmente Edusi?

Nosotros en la segunda convocatoria nos quedamos muy cerca. Tenemos muy buen proyecto, un proyecto de más que fue muy participado, que recogía las principales necesidades que tiene Montilla para convertirse en esa Montilla que todos imaginamos.

Un municipio que tiene que ser importante en la Campiña Sur cordobesa, que tiene que recuperar esa centralidad, sobre los municipios, que tiene a su alrededor . Y es un proyecto muy ilusionante y sería un gran un balón de oxígeno para un municipio que ahora mismo tiene una potencialidad grandísima.

Ustedes tienen estación en Montilla, estación de RENFE .De hecho allí se puede comprar el billete para viajar desde cualquier otra ciudad menos desde Montilla, creo…Ahora que estamos en pleno debate de cercanías, ¿en qué disposición están ustedes y en qué necesidad?....porque pasa la línea férrea Córdoba-Bobadilla, tienen estación de mercancías, pero no se usa para viajeros, ni nadie, ni ningún viajero puedo coger el tren en Montilla para venir a Córdoba. Ustedes tampoco están en el eje Villa del Río-Palma del Río, ¿ cómo se configura esto?, ¿que quieren para el desarrollo del área metropolitana de Montilla y de la comunicación?.

Hace poco tuve una conversación con el alcalde de Puente Genil, con Esteban Morales. Yo creo que uno de los grandes retos, no a corto plazo pero si a medio plazo, es pensarnos realmente la movilidad dentro de la provincia de Córdoba.

La comunicación ferroviaria en Córdoba es inexistente prácticamente en la provincia de Córdoba, está muy desarrollada en la Alta Velocidad, pero no en la provincia , donde hemos ido para atrás, ¿no?

Bueno pues yo creo que es un trabajo muy importante que debemos hacer desde los municipios, desde Diputación y esa reivindicación también al Gobierno central para que mire para Córdoba.

Lo que pasa es que nos está costando muchísimo trabajo convertir “nacionales” en “autovía” y para otro tipo de prioridades que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y un poco eso nos desanima muchísimo para abrir otro tipo de frente.

Yo creo que en política se tiene que ser muy también muy realista, porque lo que no podemos es abrir campos de trabajo y que al final nos quedemos por el camino. Yo creo que cuando empecemos a trabajar algo, tenemos que llegar hasta el final, y sin duda alguna toda la movilidad por la línea ferroviaria de la provincia de Córdoba, es algo a tratar en las cercanías, porque al final es articular un territorio, es trabajar contra la despoblación, trabajar por el medio rural… Y que una persona en Puente Genil, en Montilla; un estudiante, pueda coger su tren e ir directamente hasta la universidad y poder dormir en su casa, pues yo creo que también es algo muy importante, ¿no?

Hablaba usted de medio plazo, ¿y esto cuánto es?

Yo es que muchas veces como tenemos tantas cosas encima de encima de la mesa no exactamente, bueno pues medio plazo no, yo creo que sería muy importante que nos sentaremos para para tratar estos temas y yo creo que de alguna forma ya la ciudadanía también asume esa reivindicación.

Yo creo que más pronto que tarde. Tenemos que acordarlo, pero cuando tenemos abiertos los problemas que tenemos en nuestros colegios, en nuestras calles, es que son tantas las cosas las que tenemos encima de la mesa que a veces, nos cuesta trabajo no abordar este tipo de proyecto, pero que sin duda alguna estará encima de la mesa muy pronto

Cuando hablamos de Montilla, la identificamos inmediatamente con el vino. El vino que al que identificamos también con presente, con pasado, pero no sé si con futuro…

Tanto se nos identifica como vino que muchas veces tengo que decir que Montilla es mucho más que vino .

Montilla tiene un gran legado histórico y patrimonial, figuras de la talla del Gran Capitán, que se asimila Alejandro Magno o a Julio César…

San Juan de Ávila, vinculado al turismo religioso, el Inca Garcilaso con esos valores de mestizaje… Y Montilla además tiene un vino fantástico conjuntamente con Moriles y con todos los municipios que están dentro de la Denominación de Origen. Tenemos un gran potencial pero tenemos que desarrollarlo vinculado al turismo y que algo que todavía en la zona Campiña Sur no se ha probado. Y estamos trabajando para que haya emprendedores ,haya empresas que vean en el turismo enológico, en el turismo cultural una oportunidad también de negocio

Estamos viviendo momentos muy complicados, hay casos de corrupción, casos que empañan la vida pública: Cifuentes con el Máster, los Eres, el supuesto amaño de oposiciones a bombero en Diputación... ¿Cómo afecta esto al día a día y a la relación que ustedes tienen con los ciudadanos?

La sensación que muchas veces tenemos los políticos, es que somos sospechosos ya de antemano.

Yo creo que hay diferenciar muchas veces, muchas situaciones y no meterlo todo de una forma global. Realmente hoy cualquier responsable político que toma decisiones políticas, muchos de los problemas que nos vienen son por decisiones que son puramente administrativas, que al final existe ese doble juicio paralelo, no el juicio político, ¿no?

Estamos muchas veces también los políticos que cuando nos ocurre algo tenemos una indefensión grandísima. Me habla del caso de Cifuentes, bueno, ella ha tenido la oportunidad de defenderse, y demostrar una serie de documentación…

Pero hay otros políticos que todavía no tienen la posibilidad de dar su opinión muchas veces los auto de un juez estén ya por whatsapp y todavía no se ha notificado a las personas que están implicadas, yo creo que no debería de pararnos y reflexionar de qué tipo de sociedad estamos creando, ¿no?

¿A qué se refiere en concreto?

En este caso lo que me comentabas del el tema de los Bomberos.

Es que no entiendo cómo puede haber un auto por ahí compartiéndose por whatsapp y todavía los interesados no lo tienen. Yo creo que se hace un daño irreparable.

Muchas veces los políticos tenemos esa responsabilidad política pero bueno es que estamos asumiendo ya casi hasta las responsabilidades administrativas. Nosotros no somos administrativos, yo no estoy en el Ayuntamiento de Montilla como arquitecto, estoy como como político. Y esa indefensión tan grande que se crea y esa angustia que también se traslada a la ciudadanía, que lo está pasando muy mal y que piensa, ¿qué tipo de políticos son los que tenemos?. Yo creo que también la Justicia debería de reflexionar y como un poder independiente que lo es, sumar un poco mejorando el día a día de nuestra ciudadanía.