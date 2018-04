El triunfo como único antídoto

Victoria o triunfo, dos formas de definir un único objetivo. Los dos puntos en juego en esta 26ª jornada en la División de Honor Plata son fundamentales para la tranquilidad del Villa de Aranda. Este sábado (19:00 h) el Príncipe de Asturias acoge una cita fundamental para los intereses de los de Carlos Colmenero en la empresa de la permanencia. El invitado, Cisne. La escuadra gallega llega tras empatar ante el líder y como "la cuarta escuadra más goleadora", apunta el técnico de los ribereños, Carlos Colmenero.

ENTRENADORES

Un Colmenero que afirma por otro lado que "no sé si final, lo que hay que hacer es ganar y sumar dos puntos que nos acerquen al objetivo de la permanencia".

En las filas gallegas, Javier Fernández apunta que "vamos a disfrutar de un escenario increíble y vamos a luchar por la victoria", apunta el técnico de una escuadra que vive tranquilla en una zona cómoda de la tabla.

LA JORNADA

La 26ª jornada en la División de Honor Plata deja estos otros encuentros: Palma del Río vs Ciudad Real, Covadonga vs Alicante, Alcobendas vs Bordils, Nava vs Zarautz, Lanzarote vs Antequera, Torrelavega vs Barcelona B e Ikasa vs Santander.