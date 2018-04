Dos minutos para olvidar

El Real Valladolid se llevó los tres puntos del Carlos Tartiere de forma merecida gracias a los goles de Jaime Mata y Ramón Folch, en propia puerta. El centrocampista catalán se vio involucrado en ambos tantos, primero por una pérdida de balón en el centro del campo y después al introducir el esférico en la portería defendida por Alfonso. Dos minutos fueron suficientes para que los pucelanos dejasen finiquitado un trabajo que duró noventa, ante un Real Oviedo inofensivo. El gol de Linares llegó tarde y no fue suficiente para espolear al equipo en busca del empate.

Juan Antonio Anquela no presentó ninguna novedad en su once inicial y utilizó el mismo equipo titular de las dos anteriores jornadas. Finalmente se quedó fuera de la convocatoria Pucko en el lugar de Yeboah, que regresó a una citación.

Comenzó el encuentro con el Valladolid poniendo su punto de mira rápidamente en la portería rival, jugando con verticalidad y descaro, y teniendo en Pablo Hervías a su jugador más incisivo. Los disparos, en su mayoría, fueron tímidos y lejanos por parte de los dos equipos, y ninguno encontró los tres palos. Los pucelanos ganaban territorio y se hacían dominadores de la posesión, aunque sin crear verdadero peligro salvo un lanzamiento al borde del área de Óscar Plano que salvó Forlín arrojándose al suelo con valentía cuando Alfonso ya estaba vencido. La respuesta de los locales llegó a balón parado tras un saque de esquina botado por Saúl Berjón y rematado por Carlos Hernández. El cabezazo del central se marchó desviado por poco. El Oviedo no estuvo cómodo durante los primeros 45 minutos, el centro del campo parecía perdido, Toché estaba más fuera que dentro del área, fruto de la desesperación al no recibir balones francos para rematar, y solo algunas arrancadas de Mariga o Berjón se llevaron los aplausos del público.

La segunda parte comenzó de la misma forma, y cuando se iba a cumplir la hora de partido, Ramón Folch perdió el esférico en la medular y propició la contra de los vallisoletanos, bien comandada por Óscar Plano, que vio el desmarque de Jaime Mata y, el delantero, que siempre vive al límite del fuera de juego, con un recorte previo, ajustó su disparo al palo para adelantar a los suyos. Ya son 27 dianas para el madrileño. Y sin tiempo para digerir el mazazo del primer tanto, dos minutos después, llegó el segundo. En este caso en propia puerta de Ramón Folch que, en su intento de despejar, la pelota le pegó en la rodilla y se fue para el fondo de la red.

Anquela no se lo pensó y agotó sus tres cambios rápidamente, dando entrada a Diegui, Yeboah y Linares por Cotugno, Fabbrini y Aarón, que estuvieron lejos de su mejor versión. Aún así la revolución no causó el efecto esperado. El Oviedo estaba noqueado. Lo intentaron Yeboah, de cabeza, y Toché con un disparo raso, pero sus golpeos resultaron sencillos de detener para Masip. La esperanza de los azules llegó a falta de tres minutos para el final. Miguel Linares cazó un balón en el área, controló con el pecho y lanzó un zurdazo cruzado imparable para el portero visitante. Un gol que daba esperanzas, pero prácitcamente sin tiempo para lograr la machada como así fue. Los de Anquela encerraron en su campo a los de Sergio González, pero no fueron capaces de crear ninguna situación clara de gol.

Es la tercera derrota que sufre el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, que ahora se queda en sexta posición a la espera de lo que hagan Zaragoza y Granada, que de ganar sus respectivos encuentros adelantarían a los carbayones. El próximo partido será el domingo a las 12:00 horas frente al Numancia en Los Pajaritos y se lo perderá Juan Forlín después de ver la décima amarilla de la temporada.