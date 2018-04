Los acordes de Bely Basarte

Aunque ha cantado desde pequeña, ha sido en el último año cuando Bely Basarte ha alcanzado los primeros puestos de las listas de éxitos gracias a su disco Desde mi otro cuarto. En A vivir que son dos días Euskadi, la cantante madrileña, que actuará el próximo 17 de mayo en Errenteria y el 18 en Bilbao, y que ha cantado en directo su tema Mariposas, ha confesado que aún se está haciendo a su nueva vida. "Voy poco a poco. Hay cosas que aún suceden y que me soprenden, por ejemplo, que haya gente que compre entradas o viaje para verme. Es una responsabildiad pero a la vez es muy satisfactorio y llena mucho", ha contado.

Bely muestra sus múltiples tatuajes / Cadena SER

Bely Basarte comenzó a compartir sus canciones a través de Youtube y vio que sus seguidores iban creciendo hasta que se comprometió a colgar un cover cada semana. "Ha sido un proceso de aprendizaje muy natural porque iba viendo lo que publicaba y cambiando lo que no me gustaba", explica. Bely cuenta con 300.000 oyentes mensuales en Spotify, más de 100.000 reproducciones al día y su número de seguidores se acerca al medio medio millón. Su disco Desde mi otro cuarto ha sido número 3 de ventas y se ha rodeado de artistas de la talla de La Oreja de Van Gogh, Bebe o Álex Ubago.

La cantante y guitarrista ha subrayado que su familia es su pilar más importante y recurre a ella cada vez que lo necesita. Preguntada por los numerosos tatuajes que luce en su brazo izquierdo, Bely ha comentado que cada uno tiene un sentido diferente pero "sobre todo son cosas relacionadas con la familia y el hogar. Cuando algo me va mal, me voy a casa de mis padres y me quedo allí unos días", dice.