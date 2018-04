Oposiciones, una carrera de fondo

Un total de 96.235 personas optan a una de las 3.335 plazas que ha convocado Osakidetza y cuyos exámenes se realizarán entre el 12 de mayo y el 1 de julio. En A vivir que son dos días Euskadi, preguntado por el gran volumen de inscripciones, Juan Carlos Soto, director de Recursos Humanos de Osakidetza, ha explicado que se debe al "gran atractivo de la convocatoria".

Beatriz Garijo tiene 45 años y es la primera vez que se presenta a unas oposiciones. Concurre en las categorías de Administrativo y Auxiliar Administrativo. En octubre cerró la empresa en la que trabajaba y se quedó sin trabajo. "Surgió el anuncio de la oposición y decidí intentarlo para ver cómo salía", ha explicado en Cadena SER Euskadi. Para ella, volver a estudiar ha sido lo más duro, ya que terminó sus estudios hace años. Algo que comparte Marije Avis que también opta a una plaza de Auxiliar Administrativo. Tiene 47 años y éstas son sus terceras oposiciones. Según explica, "desde la primera oposición que hice hace diez años noto que me cuesta más, sobre todo concentrarme. La primera a la que me presenté, estaba embarazada de mi hijo el mayor y trabajaba. La aprobé aunque nunca me llamaron de esa bolsa".

Para Beatriz y Marije es muy diferente su situación con respecto a la de cualquier joven que no tiene responsabilidades familiares. "La conciliación es complicada, dice Marije, y no siempre consigo sacar dos horas de estudio al día", explica.

Igor Fernández tiene 28 años y está estudiando duro para "probar suerte", como explica él. Le dedica un par de horas al día y en su cuadrilla hay más amigos que se están preparando para la OPE.

Arrate Maruri comprende muy bien la situación por la que atraviesan Marije, Beatriz e Igor. Ella es la responsable de oposiciones del grupo Implika. "Lo que intentamos hacer es conocer personalmente a cada uno de los alumnos que se presentan, establecer una agenda de estudio e intentar ayudarles a optimizar todo el tiempo del que disponen" explica. Reconoce que estas últimas semanas se percibe más nerviosismo del habitual entre los alumnos. En el centro les enseñan hábitos de estudio, rutinas y técnicas para la elaboración tipo test del examen, entre otras cosas.

Del total de inscripciones el 75% corresponden a mujeres. Las categorías profesionales que mayor número de solicitudes han recibido son las de celador (18.134), Enfermería (13.942), Auxiliar de Enfermería (13.692), Auxiliar Administrativo (13.053) y operario de servicios (1.399). Según Jon Darpón, consejero de Salud, esta OPE permitirá cubrir las vacantes acumuladas durante los últimos años y estabilizar el 95% de la plantilla.