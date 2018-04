Eldense - La Nucía: ¡no va más! (D. 17:00 h)

El estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” acoge esta tarde (17:00 h) el partido donde probablemente quepan casi todos los tópicos del mundo del fútbol cuando se trata de hablar la importancia de los puntos en juego porque el de hoy es el partido de los partidos, los tres puntos valen su peso en oro, los rivales se la juegan, partido a cara de perro, etc.

Con el arbitraje del castellonense Álvaro Rallo Estevez, el C. D. Eldense (5º: 65 Ptos.) recibe la visita del C. F. La Nucía (4º: 67 Ptos.) en el partido de la 39ª jornada de liga en el Grupo VI de Tercera División.

Ni que decir tiene que los tres puntos que se ponen en hoy en juego pueden marcar el devenir de las opciones que ambos equipos tiene de ocupar la cuarta plaza, única que resta por repartirse en la lucha final por aspirar al ascenso a Segunda B, por mucho que algunos se empeñen en quitar presión señalando que, cuando se haya disputado la de hoy, todavía restarán nueve puntos por disputarse.

En el mano a mano que vienen teniendo nucieros y eldenses, eldenses y nucieros, desde que empezó la competición, ambos han cambiado de técnico y ni La Nucía mantuvo a Alejando Esteve ni el Eldense quiso continuar el proyecto de Dani Ponz. Ahora, con Miguel Ángel Mullor al frente de la nave azulgrana y César Ferrando comandando el vestuario rojillo.

Con el golaveraje particular en juego dado que en la primera vuelta el partido de la Ciutat Esportiva “Camilo Cano” acabó con empate a dos goles, se espera, por lo tanto, un partido de sumo respeto aunque ninguno de los dos puede permitirse el lujo de especular con el resultado, mucho menos el Eldense que en caso de ganar recuperaría la cuarta plaza con un punto de ventaja sobre su rival de hoy mientras que si ve la cruz de la moneda se alejaría cinco puntos de la plaza de play off cercenando sus opciones de alcanzarla. No es que el empate sirva de mucho tampoco a los de Mullor.

Tanto el técnico deportivista como el nuciero tienen donde elegir para configurar tanto el once titular como una convocatoria de garantías para ofrecer un gran partido a los muchos aficionados que van a poblar las gradas del recinto de la calle Heidelberg teniendo en cuenta los precios que la directiva del Eldense ha decidido poner para el encuentro: 10 € Tribuna, 1 € General y los niños menores de 15 años gratis previa retirada de invitación en las taquillas del estadio.

Cabe recordar que las puertas del estadio se abrirán a las 16:00 h para los abonados y a partir de las 16:20 h para el todo el público en general.

La directiva del Eldense ha preparado una jornada de “Convivencia Deportivista” con una paella para 400 personas a partir de las 14:00 h en el aparcamiento anexo al estadio en la que por 2 € pueden adquirir una ración de paella y una bebida. Sus homólogos de La Nucía han fletado un autobús con viaje y entrada gratis para sus aficionados.