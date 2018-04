500 personas en la concentración de 'Prou' contra la saturación

Alrededor de 500 personas se han concentrado en Ibiza contra la saturación turística bajo el lema ‘Jo dic Prou’. El Paseo Vara de Rey ha sido el escenario de esa movilización convocada por el movimiento ciudadano Prou a la que se han sumado hasta 37 asociaciones y entidades ecologistas, sociales, vecinales.

El Paseo Vara de Rey ha sido el escenario de la protesta / Cadena SER

Con pancartas con frases como ‘Yo soy el empresario depredador del territorio’, ‘Soy el turista que no respeta o el político corrupto’, medio millar de personas han querido mostrar su rechazo ante un modelo turístico que repercute negativamente en la calidad de vida de los residentes.

Acusan a las administraciones de inacción y piden un cambio de modelo turístico / Cadena SER

La actriz Àngels Escandell ha sido la encarga de leer el manifiesto, en el que han insistido en que no se puede vivir solo del turismo. Han aclarado que no están en contra de la llegada de visitantes, pero afirman que no puede ser a costa de renunciar a la cultura, el paisaje y el bienestar de los ciudadanos.

Acusan a la Autoridad Portuaria de Baleares de haber "vendido el puerto de Ibiza al turismo de lujo" / Cadena SER

En el manifiesto también han arremetido contra las instituciones por su inacción y particularmente contra la Autoridad Portuaria de Baleares, a la que acusan de complicidad en la destrucción de la isla por haber vendido, dicen, el puerto de Ibiza al turismo de lujo.

Desde Prou aseguran que "no se puede vivir exclusivamente del turismo" / Cadena SER