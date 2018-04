Moncho Borrajo: "Con Franco había menos censura en el humor"

Moncho Borrajo cumple 45 años dedicado al humor. Y para celebrar este casi medio siglo cumpliendo una función social tan importante como la de hacer reír, vuelve a sus orígenes: a la improvisación sobre las tablas, al humor ácido y mordaz, a ser ese "payaso tierno" como el mismo se define.

Presenta sobre las tablas del Auditorio '¡Madre mía, cómo está España!', en la que parte de la mejor materia prima: la actualidad nacional. La afliada lengua de Borrajo repasa el caso del máster de Cifuentes, el juicio de los ERE de Andalucía, las tensiones internas de Podemos... no se libra nadie "Me dan mucho trabajo, tengo que actualizar el repertorio cada quince días", dice el humorista.

No corren buenos tiempos para el humor. Los límites de 'lo políticamente correcto' se han ajustado tanto que cualquier broma causa indignación. A Borrajo esta expresión, lo 'políticamente correcto', le causa urticaria. "Es el peor eufemismo para la censura". De hecho, llega a afirmar que en la dictadura franquista el humor estaba menos censurado que ahora. "Yo sabía lo que Franco no quería escuchar y le daba la vuelta para decirlo de otra manera. Pero ahora, digas lo que digas te lo cogen con papel de fumar" Él mismo, recuerda, ha sido tachado de homófobo "por hacer chistes de maricones". Una situación que se toma con humor "si ya no me puedo ni reir de mí mismo..."