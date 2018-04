“En mi casa no teníamos libros pero estaba mi madre que los llevaba dentro”

El mes de los libros, el día del libro y la Noche de los Libros. Madrid celebra estos días una de las fechas más literarias del año y, por suerte o por resistencia, lo celebra con librerías que abren sus puertas cada día cerrando el paso, así, a la ignorancia, la pereza y a la propia muerte de la ciudad. Esta es una idea que el escritor Manuel Rivas defiende a capa y espada, o a libro y pluma, la idea de que "si desaparecen librerías y tabernas desaparece la ciudad como tal". Hoy conocemos el mapa de Madrid del escritor, el Madrid de Manuel Rivas.

"Una librería está llena de los sueños de la gente. Los libros son seres vivos y cuerpos abiertos". Fue su ambiente familiar el que le llevó a sentir verdadera pasión por la literatura; "no teníamos libros en casa pero estaba mi madre, que tenía libros dentro". Recuerdo un día, no hace mucho, que entró en una librería llena de jóvenes, algo que le sorprendió. Fue un cartel el que le aclaró lo que sucedía "libros prohibidos".

Acaba de escribir "Contra todo esto"; un manifiesto rebelde donde está contra muchas cosas pero, también, a favor de otras cuantas. "Si estás muy enfadado con todo no escribes, lo haces en el período posterior, el de la vergüenza. No es un libro que nace de un discurso o de una teoría doctrinal sino del sentimiento de vergüenza hacia lo que ocurre.

"Se trata de convertir la vergüenza en activismo"

En el libro se cita a una mujer sometida a trata; "el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, es mirar hacia otro lado". Critica la indiferencia absoluta y la falta de crítica social.

El autor, gallego de nacimiento, llegó a Madrid fue a la Estación del Norte hace ya mucho tiempo. Lo recuerda bien, probablemente por el peso que arrastraba y las condiciones del momento; "iba con una maleta muy grande, no tenía ruedas. Era día de calor y me instalé en Paseo de Extremadura". Eso sí, sabe bien dónde esconderse para no sufrir las consecuencias del clima. "Lo primero que quería hacer cuando llegué a Madrid fue visitar El Prado. He ido mucho en invierno".

Sus mensajes han calado fuerte dentro y fuera de Madrid, y el problema que critica es también extensible a cualquier lugar de la geografía española. "Nuestro problema no es la desobediencia, es la obediencia". Con esta idea nos quedamos, ¡a desobedecer!