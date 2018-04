Mendilibar: "En tres o cuatro días habrá alguna novedad"

El eibar sigue pendiente de la renovación de su entrenador José Luis Mendilibar. El tecnico vizcaíno al ser cuestionado en la víspera del partido ante el Getafe por su futuro y por los planes de plantilla, afirmó que en breve se resolverán todas las dudas

Novedades sobre su futuro: "Ya se están haciendo cosas. La permanencia matemática hará que el eibar pueda trabajar en la siguiente temproada. En tres o cuatro días habrá alguna novedad".

Felicitado por la permanencia matemática: "Ha habido un expresidente que hoy me ha felicitado. Y le pregunto: ‘¿Por qué me felicita? Por la permanencia’. Llevábamos dos meses que parecía que lo teníamos conseguido, pero lo hemos conseguido matemáticamente a falta de cinco jornadas. Todos apostaríamos para que la temporada siguiente fuera igual que ésta”.

Próximos objetivos ultimo tramo de la temporada: " Primero ganar al Getqafe, sumar tres nuevos puntos y después ir partido a partido hasta el final. Será complicado ganar al Getafe porque es un equipo muy fuerte. Queredmos salir a disputar el choque e intentar ganar. El que meta primero tiene mucho ganado. Somos equipos a lo que les cuesta hacer goles, pero rentabilizamos bastanTE"

Nuevos cambios en el once titular: "Vamos ahora al Plan c, jugaron algunos de los que lo hicieron el mier´coles y otros de los que jugaron el domingo anterior"

Fichaje de Fabian Orellana. " Es un cascarrabias. Es un jugadorazo. Siempre lo he dicho cuando llegó aquí, que no sa´bia qué hacía en un equipo como el nuestro. Tenia condiciones para estar en el equipo en el que estaba. Es un buen tió, tiene mala uva, pero es un buen tío. Creo que hay que saberlo llevar y lo estamos sabiendo llevar. No está dando y nos va a dar".