El Carramimbre se clasifica para el playoff

El Carramimbre CBC Valladolid sigue haciendo historia en sus apenas tres años de vida, ya que consiguió clasificarse para disputar los playoff de ascenso a pesar de la derrota clara ante el Barcelona B en Pisuerga, que no debe empañar la esplendida campaña que por méritos propios le hace acreedor de estar entre los mejores. La clasificación llegó a pesar de la derrota gracias a que Araberri y Ourense perdieron ante Melilla y Palma respectivamente.

En cuanto al choque de Pisuerga, las ardillas siempre fueron por detrás salvo los primeros minutos; el Barcelona tomó la delantera y se apoyó en su calidad para ir dominando el encuentro. La intensidad se notaba en la pintura y la batalla la ganaba el conjunto catalán; además el primer cuarto se convirtió en un correcalles con intercambio de canastas en la que los blaugrana consiguieron estar más acertados para irse 24-28. En la segunda entrega hubo igualdad 21-21, pero fue fictícia, ya el CBC maquilló el resultado con siete puntos en el último minuto y reducir la ventaja de 11 a cuatro antes del descanso.

Se esperaba la reacción en el tercero, pero no llegó y si la sentencia del Barcelona, que fue adquiriendo ventajas cómodas entre los 10 y 12 puntos hasta que Pisuerga fue quedándose mudo y miraba de reojo a lo que pasaba en Melilla y Ourense para tener una alegría que no se iba a producir por el partido que estaban presenciando. Al final no pudo ser y la victoria 73-87 se fue para el filial del Barcelona que se está jugando el descenso, mientras que la alegría de la clasificación para el playoff se quedó en Valladolid.