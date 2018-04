El CDP se complica la permanencia

El Residencia Las Encinas CDP perdió ante el CB Narón que ahora le supera en la clasificación y le deja pendiente de los arrastres de Leb Plata .

De salida el conjunto dirigido por Juan Norat impusó un ritmo alto de partido lo que provocó las primeras diferencias en el marcador y sin un Narón que encontará respuesta en el aro berciano así las cosas al final del primer cuarto el marcador era favorable a los bercianos por 26-15.

La diferencia se iba incrementando poco a poco y parecía que el partido iba a ser fácil para el CDP pero Narón iba poco a poco recortado las diferencias y los últimos minutos se impusieron para superar al Residencia Las Encinas por 19-22 para llegar al descanso con 45-37.

Un 0-10 de salida provocó que Narón se pusiera por delante en el marcador 45-47, esto llevó a Juan Norat a solicitar tiempo muerto. Dos nuevas canastas de los gallegos ampliaban la diferencia , a partir de aqui Marcos Ruiz anotaba y Barro respondía a una canasta de Narón y así poco a poco el CDP entraba en partido de nuevo. La igualdad presidiría el encuentro , con canasta de unos y respuesta para empatar de otros y así empatado se llego al final del tercer cuarto 63-63.

El último cuarto trascurrió con los mismo derroteros aunque el CDP intensificó la defensa y eso provocó que recuperará más balones . Un triple de infante hizó que los bercianos se pusieran por delante en el marcador aunque Jorge Aller, hijo del berciano Manolito Aller , volvía a poner a Narón con un triple por delante en el marcador. La recta final del partido se presentaba emocionante con el Residencia Las Encinas empatando el partido a falta de tres minutos a 72 puntos. El partido entraba en la recta final y el CDP no concretaba las jugadas algo que si hacia Narón que paso a jugar con más control. A falta de un minuto Norat solicitaba tiempo con dos puntos abajo 73-75, Sterling fallo un lanzamiento y Naron se fue a los tiros libre para convertir los dos 73-77, Barro solo anotó un tiro libre y Sterling no acerto tras recoger el rebote anotar, el CDP perdía de tres 74-77, dos tiros de Mandein llevaban la diferencia a los cinco puntos 74-79. Hasta dos triples dispuso el CDP pero no acertó , Narón se iba de nuevo al tiro libre y amplaiba a seis la diferencia con el que se llegaba al final del partido 74-80