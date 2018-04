Urkullu vuelve a pedir a ETA que en su final piense en "todas las víctimas"

Las reacciones entre distintos políticos continúan tras el comunicado de ETA en el que reconocía el daño y hacía una distinción entre víctimas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha emplazado hoy a ETA a que en el momento de su desaparición "piense en todas las víctimas que ha provocado" y que haga una declaración "clara, sobria y con intención reparadora, capaz de reconocer la injusticia del inmenso dolor que provocó". Urkullu ha hecho estas afirmaciones en un acto con motivo del 35 aniversario de las unidades de tráfico de la Ertzaintza que ha tenido lugar en la academia de la Policía Vasca en Vitoria.

El lehendakari ha querido aprovechar también el acto con motivo del 35 aniversario de las unidades tráfico para agradecer especialmente a la Ertzaintza su labor en favor de la "convivencia en Euskadi y en contra de la violencia y el terrorismo". "Se cierra definitivamente esta etapa. ETA va a desaparecer. Desaparece algo que nunca debió existir", ha afirmado el máximo mandatario vasco, quien ha calificado este hecho de un momento "histórico", con el que se pone fin a "una historia de radical injusticia".

Por su parte, el lider de los abertzales, Arnaldo Otegi, durante la asamblea nacional de EHBildu, ha opinado que al PNV le ha faltado "altura de miras" ante la declaración de ayer de ETA, "instalado en esa dinámica estéril de poner la pelota siempre en el mismo tejado, mientras negocian presupuestos con el gobierno del PP".

También el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, se ha referido al comunicado al que ha calificado como "repugnante" e "inmoral" y ha señalado que "no importa" que pida perdón porque "no vamos a perdonar jamás" a la organización terrorista. Asimismo, ha señalado que el desarme o la disolución es un "paripé" pues "desaparecer es decir no sólo que las causas estaban mal, sino que renuncia a los objetivos del terror, al objetivo por el que mataban".

Por otro lado, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha reclamado hoy a ETA que, en los próximos días, anuncie su "disolución definitiva" con un "comunicado contundente, desde la humildad" y "sin ningún tipo de festivales ni fuegos de artificio".

Por último, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cuestionado hoy el "enésimo comunicado trampa" de ETA, que "además de sembrar el terror, siembra la mentira", y ha advertido de que no permitirán que la banda terrorista cambie la historia de España y obtenga privilegios.