El maltrato infantil en una canción

LUKA - SUZANNE VEGA. José Ibarra.

El día 25 de abril es el día internacional contra el maltrato infantil. Y claro que hay canción sobre eso, y como no podía ser de otra forma, LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN se hace eco también de esta efeméride con un tema ya clásico del pop de los ochenta que le sonará a todo el mundo.

Hay canciones alegres que cuentan historias tristes. Y luego hay canciones muy adornadas, muy dulces, que cuentan historias muy sórdidas. “Luka”, de Suzanne Vega, es de esas. Un éxito del año 1987 que nos relata algo tan sórdido como es que un crío cuente que en su casa le pegan todos los días.

Y de eso va “Luka”. En el tema, la cantautora estadounidense interpreta un personaje: un niño de nueve años al que le están pegando en su propia casa. El pobre crío lleva la voz cantante y se dirige con tanta ingenuidad como miedo a una persona vecina suya diciéndole esto: “Me llamo Luka, vivo en la segunda planta, justo encima de tu piso. Creo que me has visto antes. Si oyes ruido por la noche, alguna bronca o alguna pelea, por favor no me preguntes qué ha sido”. Y cuando ya imaginamos que al pobre chiquillo le están pegando, la criatura dice: “Creo que es porque soy un poco torpe. Intento no hablar demasiado alto. Quizá es porque estoy loco, intento no mostrarme muy soberbio. Solo te pegan hasta que lloras. Después de eso, no se discute más, no preguntes por qué”.

Dicen los psicólogos que los niños que sufren maltrato se echan la culpa ellos mismos, como lamentablemente hace Luka en la canción. Y, muertos de miedo, ocultan lo que les pasa. Luka sigue hablando, y dice: “Creo que estoy bien. Me pegué con la puerta otra vez: eso es lo que diré si me preguntas. Y no es asunto tuyo, de todos modos”

Fotos cortesía José Ibarra

Y lo último que dice el crío: “Me gustaría estar solo, sin que nadie arroje nada, sin que se rompa nada. Y no me preguntes cómo estoy”.

La canción es veneno azucarado, porque una historia tan lóbrega y escandalosa se canta con una voz dulce de mujer y no con la de un crío llorón, y también se viste con guitarras cantarinas y teclados de campanillas. Era la manera que encontró Suzanne Vega de arropar con esos adornos musicales una canción triste: metiéndole un puñado de arreglos joviales y juguetones. De lo contrario, habría sido insoportable para el gran público, seguramente.

Fotos cortesía José Ibarra

La jugada le salió perfecta a la cantante y sus productores, pues “Luka” fue el mejor éxito de esta artista, llegando al nº 3 en el Billboard americano y teniendo una gran repercusión también en Europa, donde estas letras sociales tenían gran acogida en los ochenta. Dijo Suzanne Vega en un artículo en el New York Times que ella temía que el tema aburriera y no le interesara a nadie, pero cuando la canción se hizo famosa empezó a recibir cartas de fans que se sentían identificados con el personaje… porque ellos también habían sufrido en su infancia el maltrato y los golpes. Por todo ello, “Luka” acabó por convertirse en un tema universal que se ha convertido en un clásico.

Algo espeluznante, el maltrato infantil, bellamente narrado por Suzanne Vega a la que traemos hoy en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN con este tema ya intemporal: “Luka”.