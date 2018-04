El PSOE le pide al Partido Popular que "deje de ser gafe y de sembrar cizaña"

Emilio Aumente, concejal delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, ha pedido al portavoz del Partido Popular, José María Bellido, que "deje de sembrar cizaña cada vez que aparece por algún sitio de la ciudad ya que esta actitud negativa no favorece ni la convivencia, ni el diálogo, ni el consenso, y además es perjudicial para la ciudad".

En una nota de prensa, Aumente cree que "Bellido está perdido y no encuentra su sitio en la ciudad, lo que le está llevando a que cada vez que aparece por algún barrio lo haga en la actitud a la que, por desgracia, nos tiene acostumbrado el Partido Popular desde que tomó las riendas de su grupo municipal, que es la de la bronca permanente y el no por el no".

El delegado de Presidencia ha afirmado que a Bellido "le va grande el traje de portavoz municipal del Partido Popular" y ha lamentado que los malos resultados que para este partido prevén las encuestas hayan llevado a su dirección a nivel nacional a ponerse “de perfil” en Córdoba y a no hacer una "apuesta de peso".

Por otro lado, Aumente le ha pedido al portavoz del Partido Popular que le diga a su viceportavoz, Salvador Fuentes, que deje de ser un “gafe” para la ciudad y que deje de ir proclamando el “desastre inminente” cada vez que habla, "ya que parece que lo que le gustaría a Fuentes es que la ciudad fuera mal".

En este sentido, el delegado de Presidencia ha dicho que lo que le molesta al Partido Popular "es que Córdoba esté en marcha y que los proyectos de ciudad, a pesar de las dificultades, vayan saliendo" y espera, por el bien de Córdoba, que el portavoz del Partido Popular, José María Bellido, abandone su actitud negativa que lo está convirtiendo en un "lastre para el desarrollo de la ciudad".

Por último, Aumente ha señalado que, a pesar de esta actitud “ceniza” del Partido Popular, el equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, va a seguir manteniendo la actitud constructiva, de diálogo y consenso, que ha tenido hasta ahora ya que, una vez que Córdoba está en marcha, el objetivo es colocarla en el lugar que le corresponde y para conseguirlo todos tienen que arrimar el hombro.