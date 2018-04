Seedorf: "Hay que creer y eso es lo que estamos haciendo"

Clarence Seedorf, entrenador del Deportivo, llamó a creer en la salvación tras el empate sin goles firmado ante el Leganés en Butarque y pese a la complicada situación que atraviesan en la clasificación.

"Me parece que el Levante prácticamente juega contra los mismos equipos que nosotros. Vamos a pensar en nuestros partidos. El siguiente es el Barcelona y vamos a prepararnos para ese partido en casa. Difícil ha sido desde el primer día en el que he llegado, la situación no ha cambiado. Hay que creer y eso es lo que estamos haciendo", dijo en rueda de prensa.

"Matemáticamente podemos salvarnos y no vamos a cambiar. ¿Qué pasa si ganamos cuatro partidos? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué el Levante no puede perder cuatro partidos? El fútbol es así, lo he vivido muchas veces. Estamos muy vivos, preparados para ganar contra todos. Contra el Barcelona, contra el Villarreal...", comentó también.

En relación al choque, explicó: "Era un partido difícil porque son muy dinámicos e intensos. Es más fácil jugar contra el Atlético o contra el Athletic porque hay una calidad individual mayor y la gente se abre más. El Leganés juega muy cerrado, muy bien organizado. Hemos tenido nuestras ocasiones y no hemos podido aprovecharlas".

Seedorf asegura estar motivado: "Llevo casi treinta años en el fútbol a máximo nivel y se suele mirar solo el resultado, un partido es un partidazo cuando ganas y muy malo cuando empatas. Yo no veo con tanta superficialidad un partido. Es importante valorar también al adversario, que es el tercer partido en una semana. Estoy motivado como desde que he llegado; porque el grupo sigue dando respuestas positivas".

"Muchos jugadores aquí han subido de nivel individualmente y como equipo. Jugadores criticados todos los días están jugando de maravilla. Son valores que hay que mirar. Hay cosas que mejorar siempre. En ello estamos todos los días pero los jugadores están haciendo un gran trabajo y estoy contento por lo que están dando dentro y fuera del campo", apuntó.

Garitano: "El punto es bueno"

Asier Garitano, técnico del Leganés, valoró positivamente el punto conseguido por su equipo ante el Deportivo que les permite acariciar la salvación matemática.

"La idea era intentar sacar el partido hoy adelante y mantenernos pero el punto es bueno. Se da la circunstancia de que hay que ir al Bernabéu y nos falta ese punto. Lo vamos a intentar. Queremos ver hasta dónde somos capaces de llegar en este último mes. Si conseguimos la salvación en el Bernabéu, bien", declaró en sala de prensa.

"Hoy el punto a nosotros nos viene bien, todo lo que no fuese perder. Estando a doce parece todo un poquito más sencillo, se tienen que dar muchas circunstancias para descender. El equipo está contento, eso es importante", apuntó.

Preguntado sobre si vio penalti en una posible mano de Albentosa dentro del área casi al final del choque, algo que fue protestado por su futbolista Dimitrios Siovas, respondió: "Conociendo a Siovas si protesta lo ha tenido que ver seguro muy claro porque si no, no dice nada. Era una jugada de mucha gente y el árbitro o el línea no lo habrán visto, es una parte del fútbol".

Además habló de la actuación del guardameta Iván Cuéllar: "Para eso están los porteros, para intentar parar las que les tiran. Hoy ha estado acertado. Ante el Villarreal, aún perdiendo, también estuvo acertado. A veces estás mejor o peor. Estoy muy contento".

Además se refirió a la final de la Copa del Rey, torneo en el que ellos cayeron en penúltima ronda ante el Sevilla: "Lo intentamos, queríamos desde el principio poder llegar a la final. Nos quedamos porque el rival fue mejor. Vamos a ver si otra temporada tenemos la posibilidad de poder seguir mejorando, aunque el margen de mejora es complicado".