¿Qué va a pasar a partir de ahora? La pregunta que se hacen los funcionarios de prisiones

Escucha la conversación completa:

"La pregunta que nos queda es qué va a pasar a partir de ahora". Juanjo, Jose María, Javier y Sergio, son funcionarios de prisiones. Durante años han trabajado con presos etarras en las prisiones de Alcalá Meco, Soto del Real, o Carabanchel y cuando se acerca la desaparición de ETA tienen dudas sobre el proceso que se seguirá a partir de ese momento con los presos etarras.

Están convencidos de que a partir de ahora "las negociaciones de este Gobierno y de los que vengan" pasarán por transferir las competencias en materia penitenciaria al País Vasco y "harán una política de reinserción y de tratamiento acorde con sus ideas". "Obtendrán progresiones de grado o saldrán a la calle y será una forma de reinsertarse a la sociedad, sí, pero a las victimas no les va a devolver nadie la vida".

Su disolución y el mensaje que lo antecede "es una buena noticia" pero "nos queda ese poso, ver qué va a pasar a partir de ahora" porque "se han convertido en un partido político y los vamos a tener en todas las instituciones". Recuerdan el sufrimiento de las víctimas y ellos, los funcionarios de prisiones, también lo fueron. "No puedes pedir perdon y equiparar víctimas y vedugos. ¿Ese qué pérdón es?", se preguntan. "Ese perdón no existe". "El perdon deberia llegar al final del proceso, pero no han cumplido las condenas".

Sergio, el más joven de los cuatro, cierra la convesación convencido de que "esto se ha acabado" y por eso apuesta por una convivencia en paz aunque sin olvidar nunca lo que pasó.