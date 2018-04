Rajoy sigue sin concretar cómo subirá el descuento por residente hasta el 75%

No ha habido pronunciamiento de Mariano Rajoy sobre la cuestión que más inquietaba a su partido estos días; el más que posible anuncio de una subida de las bonificaciones en el transporte aéreo con la Península hasta el 75%. Se lo pedía su presidente regional, el presidente del PP balear, Biel Company, minutos antes de la intervención de Rajoy en la clausura de la convención sobre Turismo celebrada este sábado en Palma, y el presidente del Gobierno español no ha confirmado esa subida, aprobada en el Senado y reivindicada por los gobiernos balear y canario. Ha dicho solo que harán "lo posible" para que el transporte aéreo no sea una causa de aislamiento.

Ha sido el único compromiso que su partido ha logrado arrancar al presidente del PP y del Gobierno, que se ha mostrado muy crítico con los responsables políticos de Balears. Les ha acusado de inventarse problemas, como la turismofobia y de provocar la división y el enfrentamiento, como en Catalunya, con la cuestión lingüística.

"Duerme tranquilo pero siempre vigilante", ha respondido Rajoy a Company, que le había preguntado por los descuentos por residente. Y el jefe del Ejecutivo español ha echado balones fuera recordando la negativa del PSOE a apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

Mariano Rajoy ha exhibido un discurso crítico contra los partidos que gobiernan en Balears, aunque sin citarlos. Un gobierno que, dice Mariano Rajoy, "en lugar de ocuparse de cuidar lo que funciona, solo se ocupa de pelearse entre ellos y de inventar problemas". El presidente del Gobierno ha añadido que "lo último que necesita Balears es seguir el ejemplo de división y enfrentamiento de Catalunya".

Rajoy se ha comprometido a regular la actividad de las plataformas de alquiler de pisos turísticos, para evitar que sean "un subterfugio para no pagar impuestos" y para garantizar unos mínimos de seguridad.