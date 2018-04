ACAI asegura que no se practican abortos, sin al menos, anestesia local

La Asociación de Usuarios de la Sanidad de Murcia denunciaba que las mujeres que no pueden pagar la sedación abortan sin anestesia en la Región de Murcia, una afirmación que rechaza ACAI, la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

ACAI reivindica que la mujer pueda acceder, si así lo desea, a la sedación antes de las 12 semanas de embarazo y asegura que, las interrupciones voluntarias del embarazo durante el primer trimestre "nunca se hacen sin anestesia local y una buena analgesia". Sobre este asunto matizan que "hay mujeres que no quieren ser sedadas y otras sí". Es, por tanto, "la mujer la que debe elegir".

La Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo matiza que lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas es que la mujer no puede elegir nada más que una forma de tratar el dolor. ACAI señala que la mujer tiene que elegir, no solo si interrumpe el embarazo o no, sino también con qué técnica y con qué tipo de anestesia o sedación.

En la Región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud, no corre con los gastos de la sedación durante la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación. Francisco Valero es el portavoz de ACAI en la Región de Murcia.

ACAI en la Región de Murcia insiste en que siempre, como mínimo, el aborto se atiende con anestesia local y analgesia y defiende que siguen pidiendo al Servicio Murciano de Salud que se dé la oportunidad de sedar a la mujer durante el primer trimestre de embarazo si decide abortar.