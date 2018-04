El UCAM espera al camaleónico Tecnyconta

El UCAM Murcia tendrá una nueva prueba en su camino a los playoff de la Liga Endesa. La cita, este domingo (12:30 horas), ante Tecnyconta Zaragoza. Los maños llegan a la capital del Segura con dos nuevos fichajes, Ennis y Bjelica. Hasta la fecha, el cuadro aragonés ha utilizado a 18 jugadores y con ellos alcanzará la veintena. En el banquillo, Pep Cargol suplió a Cuspinera. Y es que la temporada de Tecnyconta no ha sido especialmente acertada. Para complicarse aún más las cosas, las lesiones tampoco han ayudado, motivo por el que será baja en esta ocasión De Jong.

Sadiel Rojas y Augusto Lima ya están recuperados, aunque Ibon Navarro tiene mermados a Kevin Tumba, Álex Urtasun y Ovie Soko. El capitán José Ángel Antelo continúa con sus molestias en el tendón de Aquiles y no podrá disputar el choque ante uno de sus ex equipos. El UCAM debe vencer si no quiere dejar escapar su puesto de playoff. También estará pendiente de sus rivales directos. Y es que los perseguidores Montakit Fuenlabrada e Iberostar Tenerife se miden entre sí. El Herbalife Gran Canaria visita al Betis y Morabanc Andorra a Retabet Bilbao.