La Sociedad Deportiva Eibar ve escapar algunas de las pocas opciones que podía tener de luchar hasta el final por el sueño europeo con su derrota en Ipurua contra el Getafe por la mínima (0-1). El equipo armero quedó atrapado en el juego que tan bien controla el equipo azulón, y fue incapaz de hacer ocasiones de verdadero peligro sobre la portería de Vicente Guaita. El Getafe se adelantó muy pronto, con un buen gol de cabeza de Olivera, tras un falló en la marca de Ander Capa, y esa fue la peor noticia que podía recibir el Eibar. Porque con ventaja en el marcador, los madrileños dominan como nadie ese 'otro fútbol' que también debes controlar, y en la segunda parte apenas se jugó al fútbol, con constantes interrupciones y mucho tiempo el juego parado. Es verdad que hubo sustos importantes, como la caída de Ángel; pero no todo el juego parado fue de esa índole.

Sea como fuere, el Eibar no fue capaz de salir de ese juego y de esa telaraña que dispuso Pepe Bordalás, y apenas pudo llegar con peligro sobre la portería azulona. Y eso que por intentarlo no se le puede poner ninguna pega. Porque los de Mendilibar insistieron constantemente, de forma incansable, aunque con muy poca claridad, algo en lo que también influyó, por supuesto, el entramado defensivo creado por el Getafe, que jugó con hasta siete jugadores casi dentro de su área, convirtiéndose en todo un frontón,. Balón que centraba el Eibar, balón que salía rechazado. Los armeros estaban atrapados y no eran capaces de escaparse de esta trampa.

Lo intentaba sobre todo Pedro León, pero sus centros no encontraban rematador, y cuando intentaba crear superioridades, siempre tenía a dos o tres jugadores del Getafe encima. Así era muy difícil. Mendilibar introdujo cambios, pero no daban resultado. Ni Charles podía buscar el gol, ni Alejo tenía forma de irse en velocidad, porque cuando lo hacía sólo veía una maraña de piernas del Getafe. Era todo un suplicio. La impotencia era total. Porque el Getafe defendía mucho y bien, y eso tiene su mérito, pero también era capaz de sacar de sus casillas al Eibar, que veía pasar con desesperación el tiempo. Y entonces llegó la lesión de Cabrera, la de Olivera, la de Guaita... situaciones en las que se perdió más tiempo del que luego podía dar en el descuento el árbitro. Al margen de que puedan tener alguna dolencia grave, que ojalá no sea así; el Getafe controlaba los tiempos en cada jugada de ese tipo. Y el tiempo pasaba.

Mención aparte tiene la jugada de Ángel, que tuvo a todo el mundo en vilo. Porque cayó deslpomado sobre el césped perdiendo durante unos segundos el conocimiento, y tuvo que reaccionar Dmitrovic para ponerle de lado y sacarle la lengua para que no se ahogara. Todo quedó en un susto del ex jugador del Eibar. Así es como se le escapó al Eibar otra opción de seguir peleando por Europa, algo que con esta derrota se le complica un poco más.