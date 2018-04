El sueño se desvanece

Jornada negra para el Balonmano Zamora MMT Seguros. A la derrota más que previsible frente al campeón, FC Barcelona, se sumó la victoria de sus dos rivales por la permanencia, con lo que el cuadro pistacho se convierte en colista a falta de tres jornadas. El sueño de seguir en Asobal se desvanece.

Mala primera parte del equipo de Eduardo García Valiente, lastrado por las ausencias por lesión de Adrián, Anderson y hasta el canterano Raúl Mahíde, y que solo pudo marcar 6 goles (6-16 al descanso), en parte por la gran actuación en los primeros 30 minutos del meta blaugrana Ritovsky (el internacional español Gonzalo Pérez de Vargas no llegó a jugar).

En la segunda, ya con todo decidido, los locales estuvieron más acertados ante un rival que dió la impresión jugó una marcha por debajo de sus posibilidades, hasta llegar al 23-36 definitivo, un resultado más que digno (en el anterior patido en Asobal, hace tres temporadas, el resultado fue de 19-45). Destacó en la faceta anotadora Jortos, con 8 goles, consiguiendo 5 Octavio. Como anécdota, el último tanto fue obra del canterano Magariño, que lanzó un siete metros a falta de segundos para la conclusión del choque.

Pero a la derrota, más que previsible, se unieron las victorias de sus dos rivales por la permanencia: Cangas, que ganó a Teucro a domicilio (23-25), y Puerto Sagunto, que se impuso al Atlético Valladolid (28-27). Gallegos y levantinos se enfrentarán en la próxima jornada, por lo que, aunque las matemáticas sigan dando opción de permanencia al Balonmano Zamora MMT, seguir en Liga Asobal parece ya una quimera.

No se llenó el Ángel Nieto, en jornada en la que los socios pagaron, aunque se registró una gran entrada en tribuna y preferencia (no así en el fondo). La próxima cita volverá a ser en el recinto zamorano, pero no será hasta el mes de mayo, con la visita del Granollers.