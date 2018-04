"Nos vamos a salvar pero tenemos que ganar partidos"

La rueda de prensa más dura desde que está en el Almería. Lucas Alcaraz se dio una vuelta por la zona mixta, miró el teléfono móvil, charló con su segundo, Chus Cañadas, y subió a la sala de prensa con pocas ganas de hablar, evidente después de un mal resultado y peor dinámica del equipo en las últimas ocho jornadas. Y es que a falta de seis para que finalice la competición, de poco sirve el verbo. Los puntos dan las permanencias y el Almería sigue lejos de los 49 ó 50 que hacen falta para no depender de otros rivales.

La visita a La Romareda se presentaba como la oportunidad de puntuar y levantar la moral de la tropa, pero fue imposible. Los errores, el mejor trato de balón y la paciencia del rival dieron sus frutos y los rojiblancos regresaron de vacío. Lucas Alcaraz destacó ante los medios que el Zaragoza siempre iba un paso por delante en cada acción: “A nivel de orden estuvimos bien, pero el fútbol es un deporte colectivo, de once contra once, donde no ganábamos los balones divididos y cuando recuperábamos la perdíamos pronto. Así es muy complicado”.

El 1-0 de Papunashvili llegó de un fallo en cadena, no de posicionamiento en el césped, sino de intensidad. Muy fácil tocó la pelota el conjunto maño a pocos metros de René Román. “Más que el segundo, el primer gol es un fallo de intensidad más que por error individual. Nos faltó contundencia, está claro”, señaló.

Lucas no suele dar charlas después de los partidos, sino que se reúne con el grupo en el primer entrenamiento posterior al mismo. Cuando se vea cara a cara con los futbolistas sabe lo que va a decir, y es que se ha acabado el margen de error y si el Almería quiere mantener su plaza en la Liga de Fútbol Profesional no puede continuar con esta tendencia de fútbol y resultados: “Mi mensaje será que tenemos que apretar, y mucho más. Hay partidos en los que merecimos ganar y no lo conseguimos. Está bien que seamos ordenados, que sepamos las cosas que debemos hacer, pero los estados de rendimiento tienen que aumentar bastante si queremos ganar”,

Alfonso García recibió a plantilla y cuerpo técnico en la noche del sábado en la capital maña. Desde el palco presenció una nueva derrota y se volvió a casa con la sensación de que por tercera temporada seguida habrá que remar hasta la última jornada si se quiere llegar a la orilla.

Preguntado sobre las opciones de salvación que tiene su equipo, Lucas Alcaraz mantiene que siguen dependiendo de ellos mismos, pero ha llegado la hora de hablar menos y rendir más en el campo: “Pienso que sí nos vamos a salvar, pero primero hay que ganar partidos, porque las palabras se las lleva el viento. Todo lo que se diga aquí es hablar por hablar”. Frente al Barcelona B habrá que dejarse la piel y algo más para que los puntos no se escapen del Mediterráneo. Mientras hay vida la esperanza no se pierde. “A partir de ahora los seis encuentros que quedan son los partidos del año”, finalizó el técnico la rueda de prensa. Viaje de regreso con caras de preocupación, y es que tres puntos de 24 es un balance muy pobre para un aspirante a la salvación.