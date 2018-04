La torpeza de Antona

El caso Cifuentes ha levantado tal polvajera que algunos políticos optaron por quedarse quietecitos para evitar que alguien pudiera escudriñar sus curriculums y descubrieran alguna mentirijilla que durante años jalonaron sus perfiles públicos con los que se presentaban a los ciudadanos.

El caso de Antona es llamativo no sólo porque haya mentido, sino por las interpretaciones que se han hecho de sus atropellados movimientos. El presidente del PP regional le perseguirá la sombra de la duda sobre los motivos que le llevó a llamar al gabinete de prensa del Parlamento regional para eliminar el diplomado Estudios Avanzados en Historia del Pensamiento Político que no poseía. Lo hizo en plena crisis por el falso máster de Cifuentes, posiblemente temeroso de que alguien rascara en su pasado y se encontrara con un título que no concluyó.

No hubiera pasado nada si lo hubiera omitido desde un primer momento, o si mencionara que no lo concluyó pero lo cierto es que mintió, al igual que lo hizo la presidenta de la comunidad de Madrid aunque en éste último caso aún es más grave por el conchabo que se descubrió con la Universidad Rey Juan Carlos . Antona preso de los nervios, durante aquella Semana Santa, posiblemente pensó y repensó que lo mejor era eliminar su falso título de posgrado para evitar que algún enemigo en sus propias filas, conocedor o conocedora de la trola, lo filtrara a algún medio como también sospecha Cifuentes que ocurrió en su caso.

Así las cosas, Antona optó por adelantarse y retocar su perfil para ajustarse un poco más a la realidad. Ese movimiento le delató, dejándolo mudo durante casi una semana. Justo al día siguiente conocíamos que también borró de su perfil de Wikipedia su lugar de nacimiento.

Desde sus orígenes como político consideró más oportuno decir que era de Santa Cruz de La palma que de Bilbao donde realmente nació. Un liderazgo se tambalea cuando requiere de parches, medias verdades o directamente mentiras para apuntalar su perfil profesional o político. Antona se equivocó y le costará borrar este abrupto episodio de su expediente.