Lyon no será la última

La expedición alicantina ha regresado de Lyon con la satisfacción del trabajo bien hecho. Al menos, es el mensaje que transmiten desde el Patronato de Turismo de la Diputación, la Federació de Fogueres y el Ayuntamiento de Alicante, que durante todo el viaje han insistido en la importancia de esta acción promocional para la fiesta, Alicante y su turismo. “Ninguna campaña publicitaria podría conseguir la rentabilidad y el rendimiento que esperamos de este viaje”, señalaba el sábado el diputado de Turismo, Eduardo Dolón, tras el desfile de la Bellea y las candidatas por las calles de Lyon.

Es la tercera experiencia internacional de las Hogueras, tras Lisboa y Gotemburgo, y no será la última, pues el alcalde Luis Barcala ya ha confirmado su intención de continuar con esta iniciativa. El nuevo primer edil de Alicante no viajó a Lyon porque "no era razonable" dada la premura con la que se produjo el viaje tras su investidura, pero sí acudió a recibir a la expedición el domingo por la tarde al parking de Teulada, donde calificó de “éxito absoluto” la convivencia y se comprometió a mejorar la apuesta por la fiesta.

En la misma línea se pronunciaba también el nuevo concejal de Fiestas, José Ramón González, que pese a haber estrenado el cargo “de forma precipitada” en Lyon, se mostraba “muy ilusionado” ante esta nueva etapa. Además, ha anunciado que no prevé demasiados cambios en el área de Fiestas en este año de legislatura, sino que aspira a mantener la línea de trabajo seguida hasta ahora. “Lo bien hecho hay que continuarlo, sea la idea de quien sea”, ha apuntado en relación a la gestión del anterior equipo de gobierno, después de protagonizar un primer discurso cargado de referencias partidistas y sin ninguna alusión al trabajo previo.

González, que ha sido el encargado de representar al nuevo equipo de gobierno municipal en Lyon, cree que el balance del viaje ha sido "muy positivo" y por ello confía en obtener la rentabilidad esperada, concretamente, los 7 millones de euros que calcula el Patronato de Turismo gracias a la nueva conexión aérea entre Alicante y Lyon.

Sofía y sus damas se despiden

También ha hecho balance de su año como máxima representante de la fiesta Sofía Escoda, que ha vivido esta convivencia “mucho más tranquila” que el año pasado, aunque con “nostalgia” porque se acerca el final de su mandato. También ella ha valorado la experiencia de internacionalizar las Hogueras, pues se trata de “una iniciativa muy positiva para darnos a conocer e intentar que la gente venga a conocernos”.