Luisinho responde al presidente: "Lo que sirve es hacer las cosas bien"

El portugués Luis Carlos Correia, "Luisinho", lateral izquierdo del RC Deportivo, fue contundente cuando se le preguntó este sábado por las declaraciones del presidente, Tino Fernández, a la conclusión del partido con el Leganés (0-0) cuando el dirigente asumió ser el primer culpable de la situación: "Lo que sirve es hacer las cosas bien", le recomendó.

"Aquí dejamos permitir muchas cosas, no es de ahora, es de hace muchos años. Decir que ahora eres culpable no sirve de nada, lo que sirve es hacer las cosas bien. Aquí no hay que lamentarse, cada uno tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer, cada uno en su área. Es triste por el club que es y la ciudad", comentó en rueda de prensa.

El jugador de la actual plantilla que más tiempo lleva en el equipo analizó la situación del Deportivo, recordó que el club lleva años sufriendo para evitar un descenso que ahora se ve cerca a pesar de que él ya había advertido de que "cuando juegas con fuego" un año "te vas a quemar".

"No es normal llevar cuatro años peleando por no bajar. A partir de ahí, tenéis que sacar conclusiones", dijo a los periodistas.

Y abundó: "Tienes buena plantilla para quedar en Primera pero eso no llega. Tiene que haber otras cosas para quedar en Primera. Eso no me compete a mí, os compete a vosotros también hacer ese trabajo", expresó.

Admitió que el Deportivo no fue "constante en toda LaLiga" y el partido de Leganés fue "reflejo de eso".

"El equipo puede jugar dos o tres partidos bien pero no es constante. El equipo tiene ganas, demostró que fue a más en estos partidos", comentó.

Insistió en que "la situación" actual no es consecuencia de no haber derrotado al Leganés, sino de "hace bastante tiempo".

"Ayer teníamos que ganar porque ahora solo vale ganar y estamos en una situación muy delicada. Veníamos de una buena racha, no has ganado y las cosas se han complicado un poco más. Todo el mundo es realista, consciente de la situación del equipo, pero mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final", precisó.

Ante el Leganés, el Deportivo tuvo dos mano a mano de Lucas Pérez con el portero en los primeros diez minutos para romper la igualada, pero no marcó.

"En la situación en la que estás, todo juega en contra. Tuvimos oportunidades para ganar y por esos detalles no nos llevamos los tres puntos. Si no marcas, vuelves con un punto o con cero", indicó.

Luisinho recordó que esta temporada se ha hablado "siempre de que la defensa es un desastre", pero en los dos últimos partidos el equipo, que no encajó goles, tampoco pudo materializarlos.

"Si al final no marcas pasa lo de ayer y otros partidos, somos todos culpables", comentó el lateral, para quien no supondría un "problema" jugar en Segunda División con el Deportivo en caso de que se confirme el descenso.

En este sentido, explicó que él ya se incorporó al Deportivo "en Segunda División" y con el club inmerso en "un tema complicado económicamente".

"A quien le gusta el club, juega en Primera o en Segunda", sentenció el lateral del Deportivo en su comparecencia ante los medios de comunicación.