La fiabilidad del líder

Nueva victoria de prestigio para un Compos que sigue demostrando su hambre de victoria y por ser campeón de liga cuanto anes. En un partido que dominó desde el inicio, los blanquiazules sumaron los tres puntos gracias a la victoria por 3-0 contra el Ourense CF, restándole así una nueva jornada al campeonato en busca del objetivo de acabar la liga en primera posición.

Primo, con un disparo potente raso a los diez minutos de comenzar la segunda parte, Santi, con un golazo de bellísima factura desde la frontal del área, y Rubén, con un cabezazo en un córner, fueron los artífices de un nuevo triunfo para el cuadro blanquiazul, la tercera victoria consecutiva y el séptimo partido sin perder.

Demostrando su intención de rotar en estas últimas jornadas, Yago Iglesias sacó un once contra el Ourense CF con cuatro novedades respecto del domingo pasado. Pese a ello, el equipo funcionó al mismo nivel y desde un comienzo llevó el peso del partido ante un equipo visitante replegado.

Así, las principales oportunidades de los blanquiazules llegaban de centros laterales, aunque los delanteros no eran capaces de acertar con el marco. En este tipo de jugadas, primero Primo de volea, luego Santi de disparo raso y por último Mon, no fueron capaces de acertar con la meta defendida por Miguel Varela.

Pese a estas primeras aproximaciones con peligro, la más clara no llegaría hasta el minuto 37, cuando en otro centro lateral Primo remató potente, tras control con el pecho, pero el meta visitante sacó una mano increíble. Jugada calcalda a la que minutos tendría el propio delantero, pero esta vez no consiguió empalar.

Respondiendo a esta asedio, el Ourense tendría la suya en una contra en la que Xinzo dio el pase de la muerte, pero Sergio despejó a córner antes de que pudiese rematar nadie y dejando el marcador inicial al término de los primeros 45 minutos.

A la vuelta de los vestuarios, se mantuvo la tónica del primer acto, aunque la fortuna para los locales cambió rápido. Primero, Santi no consiguió acertar en una doble ocasión, en la que no logró disparar de primeras, pues no esperaba el error defensivo, y a la segunda, Miguel hizo un paradón ante su tiro raso desde la frontal.

Sin embargo, en el 52, por fin llegó el gol que tanto había buscado el Compostela. En una rápida contra, Santi abrió para Álex Ares, el mediapunta se fue por línea de fondo, regateando por velocidad al lateral, y puso el centro raso atrás donde apareció Primo para controlarla y embocar a la red con un disparo raso cruzado potente, en el enésimo tanto del pichichi blanquiazul.

Y diez más tarde, llegó el segundo. Santi Gegunde, después de tanto probarlo desde la frontal del área, por fin logró conectar el balón al fondo de la red, y vaya gol. A la contra, el lucense se la pasó a Primo, el cántabro la dejó de cara para Santi y este, con su pierna izquierda, conectó el disparo a la escuadra de Miguel Varela, imposible de detenerla pese a la gran estirada del meta.

Con los cambios el partido se durmió un poco, aunque uno de ellos, Rubén Martínez, sería el protagonista de los últimos minutos. En una internada, Miguel le sacó una mano excepcional para evitar el tanto y mandar la pelota córner, pero unos instantes más tarde ya no conseguiría detener el cabezazo del extremo. Fue en un córner lanzado al segundo palo que Uña metió en el punto de penalti con una volea y allí apareció Rubén para rematar de cabeza al fondo de las mallas. Fue la sentencia.

El partido se acabó tras este tanto y el Compos pudo saborear una nueva victoria en su feudo, con la que restan una semana al calendario y sumando de tres.

FICHA TÉCNICA:

3- SD Compostela: Lucas; Saro, Cardeñosa, David Uña, Sergio Pereira; Ube, Mon (Tomás, m.61); Álex Ares, Santi (Rubén, m.75), Róber; y Primo (Sobrido, m.81).

0- Ourense CF: Miguel Varela; Henrique, Germán, David Antón, Sergio de Paz; Juanma Justo, Fondevila; Víctor Monteiro (Iago Beceiro, m.69), Renan Zanelli, Martín Lamelas (Edu Otero, m.76); y Xinzo (Pedro Martínez, m.50).

Goles: 1-0: Primo, min.52; 2-0: Santi, min.63; 3-0: Rubén, min.85.

Árbitro: Pastoriza Iglesias, comité pontevedrés. Amonestó a Primo e Róber, por los locales.

Incidencias: Partido de la trigésimo cuarta jornada de liga de la Tercera División disputado en el Estadio de San Lázaro ante 750 espectadores.