El 016 no atiende a las víctimas de violencia en parejas homosexuales

Elisa–nombre ficticio- tiene 40 años y durante los últimos cuatro fue maltratada por su pareja. Su pareja era mujer. Por eso, cuando llamó al 016 para denunciar una paliza, la respuesta fue clara: “no podemos ayudarte porque sólo tratamos casos de violencia machista. Llame a la Policía Nacional”. Y así comenzó la travesía de Elisa. Elisa se casó con aquella mujer y tuvieron un hijo juntas. Ahora, recién divorciadas y tras varias denuncias, pide medidas de protección para ella y su pequeño. Algo que no resulta fácil cuando el maltrato se produce dentro de una relación homosexual.

Colectivos LGTBI e incluso la Policía Nacional y la unidad de gestión de la diversidad sexual de la Policía Municipal de Madrid exigen al Ministerio del Interior un protocolo que permita identificar y cuantificar los casos de violencia intragénero, esto es; los casos de maltrato físico y psicológico dentro de parejas del mismo sexo. Denuncian que la falta de conocimiento sobre este tipo de violencia no permite identificar esta forma concreta de violencia, y que no se trata con los medios adecuados a las víctimas; a quienes reivindican poder acceder a los mismos derechos de los que gozan ya las víctimas de la violencia machista.

“Un tipo de violencia específica que debe tratarse con medios específicos”

Y es que la violencia intragénero permanece aún invisible para parte de la sociedad, donde, como explica Isabel Sebastián, psicóloga experta en diversidad sexual, “todavía existen mitos como que una mujer no puede pegar a otra mujer o que un hombre corpulento no puede ser víctima de agresiones físicas por parte de otro varón”. Pero el mayor problema de este desconocimiento es “la situación de muchas víctimas que, aún dentro del armario, tienen miedo a denunciar para que no se conozca su orientación sexual”. Algo con lo que, explica, juegan los maltratadores, “que amenazan o coaccionan a sus víctimas diciéndoles que harán pública su relación si denuncian”. Y es que este tipo de violencia, aclara Paco Ramírez, presidente de la federación LGTB COLEGA, “es un tipo de violencia específico que debe tratarse con medios específicos”. Según un informe de COLEGA, y a falta de datos oficiales, la violencia intragénero se habría cobrado unas quince vidas en los últimos diez años en España.

El saco roto de la violencia doméstica

Pero la falta de datos oficiales es lo que más preocupa a los colectivos y a los cuerpos de seguridad, que exigen un protocolo para detectar y tratar a las víctimas como primer paso para que se reconozca este tipo de violencia en la ley. Begoña Gallego, presidenta de la Asociación LGTBI de la Policía Nacional LGTBIPol, explica que “los casos de violencia intragénero se tratan como casos de violencia doméstica, que es un saco roto donde van todas las agresiones dentro del hogar que no están categorizadas”. Por lo que la solución pasa, apunta Marta Fernández, intendente de la Policía Municipal de Madrid, “por crear una casilla donde podamos marcar casos de violencia intragénero para que las autoridades y los jueces sepan que existen, y nos permitan hacer un estudio más profundo para trabajar en conocer cuáles son las diferencias con la violencia de género y tener así unos protocolos más específicos”. Algo que supondría el primer paso para tratar este tipo de violencia.

Aunque el definitivo, sostienen los expertos, pasa por reconocer su especificidad en la ley. Algo que contempla la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual que acaba de finalizar su período de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Un texto que, como explica una de sus redactoras; la abogada y miembro de la Comisión de Juristas de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) Charo Alises, sí contempla en su capítulo V “que propone dotar de medidas necesarias para atender a las víctimas de dicha violencia y la protección de sus hijos, que actualmente carecen de la protección adecuada”. Paco Ramírez, presidente de COLEGA, exige además que este proyecto de ley “facilite las mismas medidas de las que gozan las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex parejas hombres y que se recogen en la actual Ley de Violencia de Género”.