El Palma Futsal tendrá que esperar para sellar la sexta plaza

El Palma Futsal tendrá que ganar al Plásticos Romero Cartagena en la última jornada para acabar en la sexta posición que ocupa tras la derrota en Zaragoza frente al Ríos Renovables (3-1) en un partido que se les escapó en la segunda mitad. Los mallorquines abrieron el marcador con un gol de Felipe Paradynski y no aprovecharon las ocasiones para ampliar la ventaja antes de que el Zaragoza remontase en la segunda parte pese a que los baleares fueron mejores en la mayor parte del partido pero acusaron tanto la falta de acierto como los errores puntuales que costaron los goles rivales y que dieron el billete para el play off para los maños.

No era un partido sencillo. El Ríos Renovables se jugaba el play off ante su afición y no depender de terceros en la última jornada. El Palma Futsal llegaba a la cita reforzado por las dos victorias seguidas de las últimas semanas y con la intención de sellar la sexta plaza con un triunfo pero no fue capaz de conseguirlo. Pese a la derrota no fue un mal partido de los de Antonio Vadillo. Escribieron el guión a su antojo, sobre todo, en la primera mitad. Dueños del balón, de la posesión y protagonistas del encuentro. Crearon ocasiones en la primera mitad sin fortuna ante Iván Bernard, el meta rival. Quintela, Eloy Rojas, Claudino, Paradynski lo probaron sin fortuna, Sarmiento salvó las contadas ocasiones del rival y Diego Quintela estrelló un balón en el palo antes de que Paradynski abriera el marcador y haciendo justicia a los méritos de los baleares.

El brasileño se giró dentro del área y enganchó el balón con un disparo potente que se fue a la red. La superioridad del conjunto mallorquín era tan clara que Diego Quintela tuvo el segundo poco antes del descanso pero el lanzamiento se fue desviado por poco.

La tónica en la segunda mitad fue la misma pero los de Vadillo quedaron penalizados por no cerrar el encuentro con las ocasiones que tuvieron. El rival esperaba rezagado en su pista para salir al contragolpe cada vez que tenía la oportunidad. Fueron pocas pero las aprovecharon. Las aprovecharon tan bien que anotaron tres goles para derrotar por ese resultado al conjunto mallorquín.